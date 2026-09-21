تشكيلات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية - أسماء

خبرني - عقد مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الإثنين، أول اجتماعاته برئاسة الأستاذ الدكتور محمود ياسين طه الشياب، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2026/2027.

وأقر المجلس التشكيلات الأكاديمية الجديدة، التي تضمنت تعيين عدد من عمداء الكليات والعمادات، وتكليف عدد من الأكاديميين قائمين بأعمال عمداء، إلى جانب استمرار نواب الرئيس وعدد من العمداء في مواقعهم لاستكمال مددهم الزمنية، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق العام الجامعي الجديد، وتعزيز استقرار العمل الأكاديمي والإداري في الجامعة.

قرر مجلس الأمناء تعيين عدد من الأكاديميين عمداء للكليات والعمادات، اعتبارًا من تاريخ صدور قرار مجلس الأمناء، وهم:

• الأستاذ الدكتور ناجي منور عبد الرحمن السعايدة، عميدًا لكلية الدراسات العليا.

• الأستاذ الدكتور أيمن سليم موسى صندوقه، عميدًا لكلية العلوم.

• الأستاذ الدكتور عمر موسى خليف محاسنه، عميدًا لكلية الشوبك الجامعية.

• الأستاذ الدكتور هيثم ممدوح حمدان العبادي، عميدًا لكلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية.

• الأستاذ الدكتور أشرف عبد الكريم هلال أبو عين، عميدًا لكلية الحصن الجامعية.

• الأستاذ الدكتور عصري علي سليمان الرمامنه، عميدًا لكلية السلط للعلوم التربوية والإنسانية.

• الأستاذ الدكتور شوكت فالح سالم التميمي، عميدًا لكلية الطب.

• الأستاذ الدكتور رائد محمد ياسين كناكرية، عميدًا لكلية الأعمال.



كما قرر المجلس تكليف عدد من الأكاديميين قائمين بأعمال عمداء ، وهم:

• الدكتور أيمن محمد أحمد فريحات، قائمًا بأعمال عميد كلية عجلون الجامعية.

• الدكتور عاطف سالم حسين العوامله، قائمًا بأعمال عميد كلية الحقوق.

• الدكتور محمد زيدان حسين قواقزه، قائمًا بأعمال عميد كلية جرش الجامعية التقنية.

• الدكتور محمد هاشم عوده ريالات، قائمًا بأعمال عميد كلية الأمير عبد الله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• الدكتور أمجد بدر منصور القاضي، قائمًا بأعمال عميد كلية الإعلام.

• الدكتور فايز عماد الدين عوض الشراري، قائمًا بأعمال عميد كلية معان الجامعية.

وفي إطار ضمان استمرارية العمل الأكاديمي والإداري، قرر المجلس استمرار تعيين عدد من العمداء في مواقعهم، استكمالًا لمددهم الزمنية، وهم:

• الأستاذ الدكتور محمد سلامة خليل العلاوي، عميدًا لكلية الزراعة التكنولوجية.

• الأستاذ الدكتور منذر بشارة عواد السويلميين، عميدًا لكلية الأميرة رحمة الجامعية.

• الأستاذ الدكتور خلف فخري خلف ختاتنه، عميدًا لشؤون الطلبة.

• الأستاذ الدكتور ماهر سليمان سلامه عبيدات، عميدًا لكلية العلوم الطبية المساندة.

كما قرر المجلس استمرار تعيين الدكتور حسان رافع علي شاهين قائمًا بأعمال عميد كلية العقبة الجامعية، والدكتورة سارة محمد أحمد الجعافره قائمة بأعمال عميدة كلية التمريض.

وفي إطار استكمال التشكيلات الأكاديمية والإدارية وتعزيز استقرار العمل المؤسسي، قرر المجلس استمرار نواب الرئيس الآتية أسماؤهم في مواقعهم، استكمالًا لمددهم الزمنية:

• الأستاذ الدكتور زيد أحمد سالم العنبر، نائبًا للرئيس للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني.

• الأستاذ الدكتور هيثم حمود عبد الكريم الشبلي، نائبًا للرئيس لشؤون التخطيط وضمان الجودة.

• الأستاذ الدكتور وضاح سعود علي العدوان، نائبًا للرئيس للشؤون الإدارية.

• الأستاذ الدكتور شادي محمد حسن حموري، نائبًا للرئيس لشؤون الكليات الطبية.

• الأستاذ الدكتور خالد ناصر عبد الكريم الزعبي، نائبًا للرئيس لشؤون المراكز وخدمة المجتمع المحلي.

كما قرر المجلس استمرار تعيين عدد من العمداء في مواقعهم، استكمالًا لمددهم الزمنية، وهم:

• الأستاذ الدكتور زيد سليمان محمد العدوان، عميدًا لكلية الزرقاء الجامعية.

• الأستاذ الدكتور طارق زياد محمد أبو هزيم، عميدًا لكلية الأميرة عالية الجامعية.

• الأستاذ الدكتور عمر أحمد عبد الزعبي، عميدًا لكلية الذكاء الاصطناعي.

• الأستاذ الدكتور محمد رسول أحمد عوده الله الحديدي، عميدًا لكلية الهندسة.

• الأستاذ الدكتور عبد الرزاق سليمان عوده الله الشقيرات، عميدًا لكلية الهندسة التكنولوجية.

• الأستاذ الدكتور أشرف محمد سالم الرجوب، عميدًا لكلية إربد الجامعية.

• الأستاذ الدكتور شادي محمد عبد الكريم الخطيب، عميدًا للبحث العلمي والابتكار.

• الأستاذ الدكتور هارون سالم محمود الطراونه، عميدًا لكلية الكرك الجامعية.

• الأستاذ الدكتور عمر سليمان مفلح عربيات، عميدًا لكلية السلط التقنية.

وأكدت الجامعة أن التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2026/2027 تأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني، والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، إلى جانب دعم مسيرة الكليات الجامعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل والتوجهات الوطنية في قطاع التعليم العالي.

وأشارت الجامعة إلى أن التشكيلات الجديدة تعكس أهمية التكامل بين مجلس الأمناء وإدارة الجامعة والكليات والعمادات المختلفة، بما يعزز العمل المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة، ويدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجامعة وتحقيق أهدافها الأكاديمية والتنموية.

وتأتي هذه القرارات بما يعزز استقرار العمل الأكاديمي والإداري مع انطلاق العام الجامعي الجديد، ويدعم مواصلة تنفيذ خطط الجامعة وبرامجها، وخدمة الطلبة والمجتمع المحلي، وتعزيز دور جامعة البلقاء التطبيقية في منظومة التعليم العالي الأردنية، ولا سيما في مجالات التعليم التطبيقي والتقني والبحث العلمي والابتكار.