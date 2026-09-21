برمجية (RatHat).. تهديد (مخيف) يسرق بيانات مستخدمي أندرويد

خبرني - حذَّر تقرير تقني من برمجية خبيثة "جديدة ومخيفة" مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغزو منظومة أندرويد، وتتظاهر البرمجية الخبيثة بأنها تنزيل شرعي لتطبيق مثل غوغل كروم.

وذكر موقع "سي.نت" أن برمجية "RatHat" باتت تهدد مستخدمي أندرويد بشكل جديد ومخيف، إذ يمكنها تلقائيًّا الحصول على صلاحيات الوصول بمستوى المسؤول (Admin) على جهاز أندرويد الخاص بك، وسرقة أي شيء تريده.

وأوضح التقرير أن البرمجية اكتشفت للمرة الأولى بواسطة شركة أمن الهواتف المحمولة "Zimperium"، التي تشير إلى أن البرنامج يخدع المستخدمين لتنزيل ما يبدو أنه تطبيق شرعي، مثل غوغل كروم، عبر صفحة ويب مزيفة تحاكي متجر غوغل بلاي. وبمجرد فتحه، يطلب التطبيق بكل براءة ظاهرة أذونات إمكانية الوصول (Accessibility permissions)، والتي يستغلها بعد ذلك الاستحواذ على جهازك بأكمله.

وتستخدم البرمجية أذونات إمكانية الوصول التي يمنحها لها المستخدمون للتنقل في نظام القوائم بهاتفك وتفعيل "تصحيح الأخطاء اللاسلكي" وهي أداة تطوير شرعية تُستخدم عادةً في اختبار التطبيقات، ثم تمنح نفسها أذونات " ADB Shell".

وبعد ذلك تثبت "RatHat" وكيلًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يقوم بتشغيل أوامر النظام لسرقة المعلومات، بالإضافة إلى عميل وكيل (Proxy client) ينقل هذه المعلومات المسروقة عبر نفق وصولًا إلى المخترق.

ما الذي يمكن لهذه البرمجية الخبيثة فعله؟

وأوضح التقرير أن "الجزء المثير للقلق هو أن البرمجية الخبيثة لا تفعل أي شيء غريب قد يلاحظه المستخدم فورًا، على عكس هجمات برمجيات الفدية، وبدلًا من ذلك، فهي تنتظر الفرصة المناسبة، وتعمل في الخلفية، وتلتقط المعلومات التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور ورموز المصادقة الثنائية".

كما يمكنها أيضًا سرقة المدخلات اللمسية المباشرة من شاشتك؛ ما يسمح لها بإعادة إنشاء رموز PIN وأنماط إغلاق الشاشة، كما يمكنها التقاط الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وبالتالي اعتراض رموز الأمان.

الطريقة الوحيدة للعثور عليها هي إجراء فحص بواسطة برنامج مكافحة يمكنه اكتشاف هذه البرمجية.

ويحذّر خبراء من النقر على أيّ رابط أو أيّ رابط يصلك في رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني من مصدر لا تعرفه أو لا تطمئن إليه.