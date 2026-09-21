الأركان الحضارية للموروث الروحي الأردني .. جبل نيبو (الجزء الثالث)

لا تكتمل النظرية عندما تنتج مفاهيم جديدة فحسب؛ بل عندما تستطيع أن تحدد كيف نعرف أن هذه المفاهيم أحدثت فرقا. فالفكرة التي لا يمكن قياس أثرها تظل في المجال الفكري، أما عندما تتحول إلى متغيرات ومؤشرات وعلاقات قابلة للتتبع، فإنها تبدأ بالانتقال من التأمل إلى المنهج.

في الجزأين السابقين، قدم جبل نيبو إطاراً لفهم الرؤية الحضارية والبصيرة الحضارية والرجاء الحضاري والإرث القيادي، وربطها بتكوين رأس المال الروحي واستدامته. أما هذا الجزء فينتقل إلى سؤال مختلف: كيف نقيس القيمة التي ينتجها هذا المعنى؟ فليس السؤال: كم زائراً وصل إلى جبل نيبو؟ ولا كم فعالية أقيمت فيه؟ إنما: ماذا حدث للإنسان بسبب التجربة؟ وما الذي بقي معه بعد أن غادر المكان؟ وهل تحولت الرؤية إلى مسؤولية، والرجاء إلى مبادرة، والإلهام إلى أثر قابل للاستمرار؟

هنا تبدأ وظيفة العائد على المعنى – Return on Meaning (ROM)؛ من عدّ الزوار إلى قياس ما يبقى بعد الزيارة.

تعتمد إدارة المواقع السياحية والتراثية عادة على مؤشرات ضرورية، مثل أعداد الزوار، والإيرادات، ومدة الإقامة، ومستوى الرضا، وعدد الفعاليات، الخ. لكنها، رغم أهميتها، تجيب غالباً عن سؤال: ماذا حدث في الموقع؟ ولا تجيب بالضرورة عن السؤال الأعمق: ماذا أحدث الموقع في الإنسان؟

تقترح منهجية العائد على المعنى – ROM توسيع مفهوم العائد؛ بحيث لا يقتصر على العائد المالي المباشر، وإنما يشمل القيمة غير المادية التي ينتجها الأصل الروحي والحضاري عندما يتحول إلى وعي وثقة وهوية ومسؤولية ومبادرة وتأثير وقيمة حضارية.

فالزائر الذي يدخل الموقع ويغادره بالمعلومات فقط يمثل مخرجاً معرفياً؛ أما الذي يغادره برؤية مختلفة، أو يعيد التفكير في مسؤوليته، أو يطلق مبادرة، أو ينقل المعنى إلى آخرين، فقد أصبح جزءاً من عائد الموقع على المعنى. وبذلك تنتقل وحدة القياس؛ من الزيارة إلى التحول، ومن الحضور إلى الأثر، ومن عدد من وصلوا إلى المكان إلى قيمة ما حملوه معهم بعد مغادرته.

تنبع خصوصية جبل نيبو من أن القيمة التي يقترحها داخل النظرية لا ترتبط فقط بالذاكرة، بل بـرؤية المستقبل. ولذلك ينبغي ألا تكون مؤشرات قياسه نسخة من مؤشرات أي موقع روحي آخر. فإذا كان المغطس يرتبط في النظرية بـالبداية والتجدد، فإن جبل نيبو يرتبط بـالرؤية والبصيرة والرجاء والإرث القيادي وانتقال المسؤولية بين الأجيال. عليه؛ يمكن بناء منظومة ROM لجبل نيبو عبر أربعة مستويات مترابطة: الإدراك، والتحول، والفعل، والأثر الممتد.

أولاً: مستوى الإدراك – ماذا فهم الإنسان؟

يبدأ القياس بـمؤشر البصيرة الحضارية؛ أي مدى قدرة التجربة على نقل الإنسان من مشاهدة المكان إلى إدراك المعنى الكامن فيه، وربط الحاضر بالمستقبل، واستيعاب أن الرؤية ليست تنبؤاً بما سيحدث، بل قدرة على قراءة الممكن وتحمل المسؤولية تجاهه. ويمكن قياس ذلك من خلال أدوات قبلية وبعدية، وتحليل انعكاسات الزوار، والحوارات، والمحتوى الذي ينتجونه، والبرامج التعليمية والبحثية المرتبطة بالموقع.

يأتي إلى جانبه مؤشر وضوح الرؤية الحضارية، الذي يقيس مدى مساهمة التجربة في مساعدة الفرد أو المؤسسة على إعادة التفكير في الغاية والاتجاه والمسؤولية المستقبلية. وهنا يصبح النجاح الأول للموقع أن ينتقل الإنسان من سؤال: ماذا أرى؟ إلى سؤال: ماذا يعني ما أراه لمستقبلي ولمسؤوليتي؟

ثانياً: مستوى التحول – ماذا تغير في الإنسان؟

المعرفة وحدها لا تكفي. لذلك ينتقل ROM إلى قياس التحول الداخلي من خلال مؤشر الرجاء والثقة بالمستقبل؛ أي مقدار ما تعززه التجربة من الإيمان بإمكان التغيير، والاستعداد للاستمرار رغم الصعوبات، والقدرة على النظر إلى المستقبل باعتباره مجالاً للفعل لا مصدراً للقلق فقط. وهذا المؤشر مهم لأنه يحول الرجاء الحضاري من مفهوم فلسفي إلى متغير يمكن ملاحظة آثاره في الاتجاهات والسلوك والتخطيط للمستقبل.

ويقترن بذلك مؤشر المسؤولية المستقبلية؛ وهو إضافة أراها ضرورية لمنظومة جبل نيبو، لأنه يقيس التحول من رؤية المستقبل إلى الشعور بالمسؤولية تجاه صناعته. فالفرق كبير بين إنسان يتوقع المستقبل وإنسان يشعر بأنه مسؤول عن جزء منه.

ثالثاً: مستوى الفعل – ماذا فعل الإنسان بالمعنى؟

هنا يصل الاختبار إلى النقطة الأكثر حسماً؛ لأن المعنى الذي لا ينتج فعلاً قد يبقى تجربة وجدانية عابرة. لهذا؛ يأتي مؤشر تحويل الرؤية إلى مبادرة لقياس ما إذا كانت التجربة قد أنتجت مشروعاً، أو مبادرة، أو عملاً تطوعياً، أو تعليمياً، أو ثقافياً، أو بحثياً، أو مجتمعياً. وتزداد قيمة هذا المؤشر إذا لم يقتصر القياس على عدد المبادرات، بل شمل نسبة استمرارها بعد ستة أشهر أو عام، ونوعية أثرها، وعدد المستفيدين منها، وقدرتها على توليد مبادرات أخرى، وبذلك يصبح السؤال؛ ليس، هل ألهم الموقع الإنسان؟ بل، ماذا فعل الإنسان بذلك الإلهام؟

رابعاً: مستوى الأثر الممتد – هل استطاع المعنى أن يعبر الزمن؟

في هذا المستوى تظهر خصوصية جبل نيبو بصورة أكبر من خلال مؤشر الإرث القيادي ومؤشر انتقال المسؤولية بين الأجيال. فمؤشر الإرث القيادي يقيس قدرة تجربة الموقع وبرامجه على بناء قيادة لا تحتكر الرؤية، بل تعد آخرين لحملها؛ من خلال برامج القيادة الأخلاقية، والشباب، والإرشاد، وشبكات الخريجين، والمشروعات الممتدة.

أما مؤشر انتقال المسؤولية بين الأجيال فيقيس قدرة المعنى على العبور من جيل إلى جيل عبر الحوار، والتوثيق، والمشروعات المشتركة، ونقل المعرفة والخبرة والمسؤولية. وهذان المؤشران يقدمان اختباراً أعمق للاستدامة؛ لأن المعنى الذي يتوقف عند جيل واحد لم يتحول بعد إلى إرث حضاري.

ويضاف إليهما مؤشر انتشار رسالة الرؤية، لقياس انتقال معنى الموقع إلى خارج حدوده من خلال التعليم والإعلام والمحتوى الرقمي والأبحاث والأفلام والبودكاست والمنصات متعددة اللغات والشراكات الدولية. ثم يأتي مؤشر القيادة الحضارية في المستوى الأعلى ليقيس مدى إسهام جبل نيبو في ترسيخ صورة الأردن بوصفه فضاءً للرؤية والرجاء والقيادة الأخلاقية والحوار، ومدى تحول الموقع إلى مورد من موارد القوة الناعمة الوطنية.

هكذا تتشكل منظومة القياس في مسار واضح؛ بصيرة، رؤية، رجاء، مسؤولية، مبادرة، إرث قيادي، انتقال بين الأجيال، تأثير حضاري.

لكن قياس المعنى لا يكتمل إذا توقف عند التحول الإنساني. فإحدى الفرضيات الرئيسة في نظرية الإرث الحضاري والقيمة الاقتصادية الروحية هي؛ أن القيمة غير المادية يمكن، عندما تُدار جيداً، أن تنتج قيمة اجتماعية واقتصادية وتنموية قابلة للملاحظة. فالبصيرة يمكن أن تنتج تعلماً، والرجاء يعزز الاستعداد للاستثمار في المستقبل، والثقة تشجع التعاون، والقيادة تولد المبادرات، والسمعة الحضارية تزيد الجاذبية، والجاذبية توسع الشراكات والبحث، والتعليم، والسياحة الثقافية، والروحية. هنا يمكن التعبير عن سلسلة إنتاج القيمة على النحو التالي:

المكان ثم المعنى ثم البصيرة ثم الرؤية ثم الرجاء ثم المسؤولية ثم المبادرة ثم الثقة ثم رأس المال الروحي والمجتمعي ثم المرونة الحضارية ثم السمعة والقوة الناعمة ثم القيمة الاقتصادية الروحية.

وهذه العلاقة لا تعني وضع سعر للمعنى أو تسليع المقدس؛ بل تعني قياس القيمة التي يولدها المعنى عندما يتحول إلى سلوك ومؤسسات وعلاقات ومعرفة وسمعة وتنمية مستدامة.

وبهذا يضيف ROM إلى المؤشرات السياحية التقليدية طبقة قياس جديدة: ليس كم أنفق الزائر؟ فقط، وإنما أيضاً ما القيمة التي أنتجتها تجربته بعد انتهاء الزيارة؟

إذا أريد لهذه المؤشرات أن تتجاوز الورق، فلا بد أن ترتبط بمنظومة من المبادرات التي تنتج المعنى ثم تسمح بقياسه. من هنا يمكن تطوير المركز العالمي للقيادة الأخلاقية والرؤية الحضارية© بوصفه منصة للبحث والتدريب وإعداد القيادات الشابة، وربط القيم الروحية بالقيادة والتنمية والمستقبل.

ويلعب مستقبلا منتدى جبل نيبو للرؤية الحضارية© ليشكل مساحة دولية دورية تجمع المفكرين وصناع القرار والقيادات الدينية والثقافية والشباب حول أسئلة المستقبل والقيادة الأخلاقية والمسؤولية بين الأجيال.

أما برنامج من القمة... تبدأ الرؤية© ، فيمكن أن يكون المختبر الشبابي المباشر لمنهجية ROM؛ بحيث تبدأ التجربة بالتأمل والفهم، ثم بناء رؤية شخصية أو مجتمعية، وتنتهي بمبادرة قابلة للتنفيذ والمتابعة. وبذلك لا يُقاس نجاح البرنامج بعدد المشاركين فقط، بل بنسبة الأفكار التي تحولت إلى أفعال، والأفعال التي استمرت، والأثر الذي انتقل إلى آخرين.

وتكتمل المنظومة من خلال المنصة الرقمية للأركان الحضارية للموروث الروحي الأردني التي تربط جبل نيبو بالمغطس ومادبا ومكاور وأم الرصاص ومسارات الحج المسيحي ضمن سردية وطنية واحدة، مع المحافظة على البصمة الحضارية الخاصة بكل موقع.

فالهدف ليس جمع المواقع على خريطة واحدة، بل بناء خريطة للمعاني الأردنية؛ بحيث يصبح لكل موقع سؤال حضاري ورسالة ومؤشرات أثر خاصة به. وتظهر هنا إضافة مهمة يمكن أن تجعل تطبيق جبل نيبو أكثر انسجاماً مع دورة تجديد المعنى – Meaning Renewal Cycle (MRC). فالأثر ليس نهاية القياس. عندما تنتج تجربة جبل نيبو مبادرة، أو قائداً، أو معرفة، أو قصة نجاح جديدة، فإن هذه النتيجة ينبغي أن تعود إلى الموقع لتصبح مدخلاً جديداً في سرديته وبرامجه وتجربة أجيال لاحقة. هكذا تتحول عملية القياس من خط مستقيم إلى دورة متجددة:

هنا يكمن الفرق بين موقع يقيس أثر،ه وموقع يتعلم من أثره.

الأول يعرف ما حدث، أما الثاني فيستخدم ما حدث ليصبح أكثر قدرة على إنتاج المعنى في الدورة التالية.

قد تكون القيمة الأكثر وضوحاً لأي موقع هي ما نراه فيه، لكن قيمته الحضارية الأعمق قد تكمن فيما لا نراه إلا بعد أن نغادره. ومن هنا لا ينبغي أن يكون السؤال النهائي حول جبل نيبو: كم إنساناً وصل إلى القمة؟ بل: كم إنساناً حمل معه رؤية عندما نزل منها؟ وكم رؤية تحولت إلى مسؤولية؟ وكم مسؤولية أصبحت مبادرة؟ وكم مبادرة تركت إرثاً يستطيع جيل آخر أن يبدأ منه؟ عندها فقط ينتقل جبل نيبو من موقع يحمل ذاكرة إلى أصل حضاري ينتج المستقبل.

وإذا كان المغطس قد أسس في النظرية للبداية والتجدد الروحي، وجبل نيبو قد أسس للرؤية والبصيرة والرجاء والإرث القيادي، فإن ROM يضيف الحلقة التي تجعل هذه المفاهيم قابلة للإدارة القياس.

وهنا تخرج نظرية الإرث الحضاري والقيمة الاقتصادية الروحية من سؤال: ما قيمة المكان؟ إلى سؤال أكثر تقدماً: كيف يولد المكان معنى، وكيف يتحول المعنى إلى إنسان، والإنسان إلى فعل، والفعل إلى أثر، والأثر إلى إرث جديد؟

بذلك يصبح العائد على المعنى أكثر من أداة قياس؛ يصبح منهجاً لإدارة الموروث الروحي باعتباره أصلاً استراتيجياً متجدداً، تتعاظم قيمته كلما استطاع أن ينتج معنى جديداً، ويبني ثقة أعمق، ويلهم فعلاً أوسع، ويترك للأجيال القادمة مستقبلاً يستحق أن يصبح إرثاً.