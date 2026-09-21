ورشات تدريبية لتعزيز الاستخدام الآمن للمياه المستصلحة في الزراعة في الطفيلة ومعان

خبرني - نفذت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشات تدريبية في محافظتي الطفيلة ومعان حول الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المستصلحة في الزراعة، بمشاركة مزارعين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجهات الوطنية والمحلية ذات العلاقة.

وتأتي هذه الورشات ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي" (BRCCJ)، الذي تنفذه الفاو، وبهدف تعزيز المعرفة والممارسات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، ودعم قدرة المجتمعات المحلية والقطاع الزراعي على التكيف مع تحديات شح المياه وتغير المناخ.

واستُهلت الورشات بجلسة تعريفية قدمتها خبيرة السياسات والتعليم في الفاو، الدكتورة سامية عكروش، تناولت خلالها أهداف مشروع BRCCJ ومحاوره الرئيسة، ودوره في تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، ودعم الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وبناء قدرات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

وركز التدريب على الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام المياه المستصلحة في الري الزراعي، بما في ذلك المحاصيل المناسبة، وممارسات الري الملائمة، والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. كما تناول الجوانب الاجتماعية والثقافية المرتبطة باستخدام المياه المستصلحة، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوعي والاستخدام المسؤول والآمن لهذه الموارد في القطاع الزراعي.

ولربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، تضمنت الأنشطة زيارتين ميدانيتين إلى محطتي معالجة مياه الصرف الصحي في محافظتي الطفيلة ومعان، حيث اطلع المشاركون بصورة مباشرة على مراحل معالجة مياه الصرف الصحي وعمليات تشغيل المحطات.

كما تعرف المشاركون على إجراءات ومعايير فحص جودة المياه، وأنظمة تخزين وتوزيع المياه المعالجة، ومتطلبات السلامة المتعلقة بتداولها واستخدامها في الزراعة، إضافة إلى التكاليف والرسوم المرتبطة باستخدام المياه المعالجة، وذلك من خلال لقاءات مباشرة مع الفنيين والعاملين في المحطات.

وشارك في التدريبات والزيارات الميدانية 50 مزارعًا وممثلًا عن منظمات المجتمع المدني، وأربعة ممثلين عن الوزارات المعنية، وهي وزارات الزراعة، والمياه والري، والبيئة، إلى جانب أربعة من العاملين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

كما شملت الأنشطة زيارة ميدانية إلى حقل أحد المزارعين المستفيدين من استخدام المياه المستصلحة في الزراعة، حيث اطلع المشاركون على تجربة عملية في استخدام المياه المستصلحة لري أشجار الزيتون من خلال نظام الري بالتنقيط.

وأتاحت الزيارة للمشاركين فرصة للاطلاع على تجربة تطبيقية وتبادل الخبرات حول الممارسات الزراعية المرتبطة باستخدام المياه المستصلحة، وتعزيز الحوار بين المزارعين ومنظمات المجتمع المدني والجهات المحلية ذات العلاقة.

ومن خلال العمل مع المزارعين والجهات الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، يسعى مشروع BRCCJ إلى تعزيز المعرفة المبنية على الأدلة والممارسات العملية، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للمياه المستصلحة في الزراعة، وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات التي يمكن أن تسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية والزراعية في الأردن.

ومشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي ممول من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) وتنفّذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع وزارات المياه والري، الزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

و المشروع يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ينفذ في أربع محافظات ضمن حوض البحر الميت، هي مأدبا والكرك والطفيلة ومعان، وهي مناطق معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ وشح المياه.