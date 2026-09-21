بطارية آيفون 18 برو ماكس مقابل Galaxy S26 Ultra.. من يدوم أطول؟

خبرني - كشفت نتائج اختبار جديد لبطارية هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس عن تحسن في مدة تشغيل الهاتفين مقارنة بالجيل السابق، مع تفوق إصدار برو ماكس على عدد من الهواتف المنافسة، بينها Galaxy S26 Ultra.

وأظهر الاختبار، الذي أجراه موقع The Tech Chap، أن آيفون 18 برو ماكس استمر في العمل لأكثر من 11 ساعة من الاستخدام المتواصل، متفوقًا على آيفون 17 برو ماكس وGalaxy S26 Ultra.

وبلغت مدة تشغيل آيفون 17 برو ماكس أقل قليلًا من 11 ساعة، بينما قدم Galaxy S26 Ultra أداءً تنافسيًا، لكنه جاء خلف آيفون 18 برو ماكس، بحسب تقرير لموقع "Geeky Gadgets" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

أما آيفون 18 برو، فقد حقق نتيجة قريبة من آيفون 17 برو ماكس، في حين جاء آيفون آير في المركز الأخير بين الهواتف التي شملها الاختبار، بمدة تشغيل بلغت نحو 7 ساعات.

وشمل الاختبار استخدام الهواتف في مجموعة من المهام التي تحاكي الاستخدام اليومي المكثف، من بينها تحرير الفيديو والألعاب واستخدام بيانات الهاتف وتشغيل الشاشة لفترات طويلة.

وأُجريت الاختبارات على نسخ عالمية من الهواتف مزودة بشرائح اتصال فعلية، مع ضبط صحة البطارية عند 100% وتثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 27 على هواتف آيفون.

زيادة في سعة البطارية

حصل آيفون 18 برو على زيادة بنحو 6% في سعة البطارية مقارنة بالجيل السابق، بينما ارتفعت سعة بطارية آيفون 18 برو ماكس بنحو 4%، بحسب التقرير.

ولا يرتبط تحسن مدة التشغيل بزيادة سعة البطارية وحدها، إذ تستفيد الهواتف أيضًا من كفاءة المعالج الجديد وتحسينات نظام iOS 27 في إدارة استهلاك الطاقة.

وأظهر الاختبار أن آيفون 18 برو ماكس يوفر نحو 30 إلى 45 دقيقة إضافية من الاستخدام مقارنة بالجيل السابق، بحسب طبيعة المهام التي يتم تشغيلها.

وتختلف مدة تشغيل البطارية من مستخدم لآخر وفقًا لطريقة الاستخدام، إذ يؤدي رفع سطوع الشاشة واستخدام بيانات الهاتف وتشغيل التطبيقات لفترات طويلة إلى استهلاك الطاقة بصورة أسرع، بينما يمكن لإجراءات مثل تفعيل وضع الطاقة المنخفضة وتقليل نشاط التطبيقات في الخلفية أن تساعد في إطالة عمر البطارية.