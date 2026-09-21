ماذا يحدث في مخازن السلاح السورية؟

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها بدأت في التحقيق بأسباب الانفجارات التي حصلت في العديد من المواقع العسكرية ومخازن السلاح بعدما تكررت على نحو غير مفهوم خلال الفترة الأخيرة.

لا يكاد يمر أسبوع دون حصول انفجار في موقع عسكري سوري أو مخزن سلاح ينفجر بما فيه فيوقع عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى.

نحقق وسنكشف النتائج قريبا

ومع تكرار الأمر وأخذه طابعا دوريا ازدادت الشكوك حول اقتصار السبب على النواحي التقنية والفنية وسوء التخزين وتسربت أحاديث عن غايات أخرى قد تتصل بتصفية قيادات بارزة هنا وهناك الأمر الذي دفع وزارة الدفاع السورية إلى محاولة توضيح ما جرى بناء على ما تقوم به من تحقيقات.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان صدر اليوم إنها تتابع التحقيق في أسباب الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية وآخرها انفجار في أحد مخازن السلاح قرب بلدة العيس جنوبي حلب مشددة على أن حماية العسكريين والمدنيين وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات بما يحفظ سلامة الأفراد والمواقع ويمنع تكرار هذه الحوادث مشيرة إلى أنها ستعلن في وقت قريب نتائج ما ستتوصل إليه التحقيقات من معلومات مؤكدة بما لا يخل بسيرها أو يضر بأمنها.

انفجارات متعاقبة

وسبق حادث "العيس" انفجارات عديدة طرحت تساؤلات حول أسبابه وما سبقه من سلسلة حوادث متتابعة طالت مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة للجيش السوري في مناطق متفرقة خلال شهر سبتمبر الجاري.

ففي مطلع هذا الشهر انفجرت سيارة محملة بالذخيرة في منطقة بنش بريف إدلب تلاها في التاسع من الشهر نفسه انفجار مستودع للأسلحة والذخيرة قرب بلدة سرمدا بالريف ذاته.

ويوم 12 سبتمبر انفجر مستودع عسكري يحوي ذخائر في منطقة الضمير بريف دمشق وتبع ذلك في الـ18 منه انفجار مستودع ذخيرة آخر بمنطقة عياش بريف دير الزور قبل أن يكتمل المشهد الدموي اليوم في 21 سبتمبر بانفجارات ضخمة في مستودع ذخيرة بمنطقة العيس بريف حلب الجنوبي.

وفي الوقت الذي عزا فيه البعض هذه الانفجارات المتكررة إلى سوء التخزين وقدم الذخيرة فإن مطالبات شعبية بالتحقيق والكشف عن العوامل الحقيقية لهذه الانفجارات ارتفعت بشكل كبير وهو الأمر الذي وعدت به وزارة الدفاع السورية من خلال البيان الذي أصدرته اليوم.