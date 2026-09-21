فقدان الكروموسوم المسؤول عن تحديد الجنس الذكري قد يكون إنذارا مبكرا للسرطان

خبرني - كشفت دراسة قادها الدكتور دان ثيودوريسكو، الطبيب والباحث في مركز السرطان بجامعة أريزونا، أن فقدان كروموسوم Y في أنسجة أجسام الرجال قد يمهد الطريق لتطور السرطان.

ووفقا للورقة البحثية المنشورة مؤخرا في دورية JCI Insights، فإن فقدان هذا الكروموسوم، وهو أمر شائع لدى الرجال مع تقدمهم في العمر، يخلق "تأثيرا مجاليا قبل ورمي"، أي منطقة خفية من الضعف الجيني في الأنسجة الطبيعية توفر أرضا خصبة لتطور السرطان.

ما هو كروموسوم Y ولماذا يفقده الرجال؟

يعرف كروموسوم Y بأنه الكروموسوم المسؤول عن تحديد الذكورة لدى الرجال، حيث تحتوي كل خلية في جسم الرجل عادة على كروموسوم X وكروموسوم Y. ومع تقدم العمر، تفقد بعض الخلايا هذا الكروموسوم، وهو تغير جيني شائع يحدث عندما تفقد خلية مناعية في الدم كروموسوم Y الخاص بها. وقد أظهرت أبحاث سابقة أن هذا الفقدان في خلايا الدم يرفع خطر الإصابة بالأمراض، لكن الدراسة الحالية وسعت نطاق البحث لتشمل تحليلا منهجيا لفقدان Y في الأنسجة الطبيعية وما قبل السرطانية والخبيثة في 11 عضوا رئيسيا من جسم الإنسان.



وقال ثيودوريسكو، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية ومدير مركز السرطان: "تمكنا من إظهار أن فقدان كروموسوم Y موجود في الأنسجة التي تبدو طبيعية والمجاورة للورم. وهذا الاكتشاف هو ما يجعل هذا الأمر مثيرا للغاية. إنه يشير إلى أننا قد نكون ننظر إلى واحدة من أبكر العلامات الدالة على تشكل السرطان".

كيف أجريت الدراسة؟

حلل الفريق 1000 عينة نسيجية من 405 رجال، باستخدام نظام تصوير فلوري آلي لفحص أكثر من 4.3 مليون نواة خلية فردية وقياس نسبة كروموسوم Y إلى X. وفي جزء من الدراسة، أنشأ الباحثون خرائط مفصلة لأنسجة المثانة المستأصلة أثناء جراحة السرطان، ما سمح لهم برؤية كيف يزداد فقدان كروموسوم Y من الأنسجة الطبيعية للمثانة عبر الخلايا غير الطبيعية المبكرة وصولا إلى السرطان الكامل. وكان فقدان Y في الأنسجة التي تبدو طبيعية هو الأعلى في سرطانات القولون والمستقيم والمريء والبنكرياس والرئة.

وقال ثيودوريسكو موضحا: "ما نراه الآن هو تدرج واضح، يشبه منحدرا يزداد انحدارا تدريجيا. فكلما اقترب النسيج من السرطان، زاد فقدان كروموسوم Y. وهذا يعني أن الطبيب قد يلاحظ هذا التغير حتى في الأنسجة التي تبدو طبيعية لكنها قريبة من الورم. هذا التدرج قد يساعد الأطباء يوما ما على الاشتباه بوجود سرطان صغير لم تكتشفه الخزعة، لأن العينة أخذت من منطقة قريبة من الورم وإن لم تصله مباشرة".

وركزت أبحاث ثيودوريسكو السابقة على كيفية منح فقدان Y في الخلايا السرطانية القدرة على التهرب من الجهاز المناعي، ما يفسر سبب ارتباط فقدان Y بزيادة معدلات الوفاة بسبب السرطانات. وتفتح هذه النتائج الباب أمام إمكانية استخدام فقدان كروموسوم Y كمؤشر مبكر للكشف عن السرطان وتطوير استراتيجيات علاجية جديدة.