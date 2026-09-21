مخاوف مصرية من جفاف نهر النيل

خبرني - كشفت مصادر داخل وزارة الموارد المائية والري المصرية، كواليس التصريحات الأخيرة للوزارة الخاصة بـ "سد النهضة".

وذكرت المصادر وفقا لموقع "القاهرة 24" المصري أن هناك مخاوف حقيقية من احتمالية بدء سنوات الجفاف في حال استمرار مؤشرات الإيراد المنخفض لنهر النيل على غرار فترة الثمانينيات.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الخمس سنوات الماضية شهدت معدلات إيراد جيدة من مياه النيل لمصر، ولم تتأثر مصر أو حصتها من المياه، إلا أن المؤشرات الحالية للسنة الجديدة التي بدأت في أغسطس تشير إلى كونها سنة متوسطة أو أقل من المتوسطة، على حد قولها، محذرة من بداية موجة أو سلسلة انخفاض متتالية تعني أنه لن يكون هناك رفاهية في التعامل مع تصرفات إثيوبيا في ملف سد النهضة والتصرف الأحادي.

وعلى صعيد المخزون الاستراتيجي، أشارت المصادر إلى أن السد العالي يمثل البنك ومخزون الأمان لمصر، حيث توجد مياه مخزنة للتعامل مع السنوات العجاف، إلا أن استمرار السحب من هذا المخزون لفترات طويلة سيؤدي إلى مرحلة حرجة لا يمكن تحملها في ظل تجاوز تعداد السكان مئة مليون نسمة وحصة ثابتة تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وهو ما يجعل نصيب الفرد أقل بكثير من المعدل العالمي.

وأردفت المصادر: لو فيه جفاف من الممكن أن السد العالي ومفيض توشكى يكفوا مصر حوالي 3 سنوات، مردفًا: ماينفعش حاليًا يكون في جفاف.. إثيوبيا تخزن المياه دون تنسيق معنا، الحيوانات هناك بيشربوا مرة ونص أعلى من حصتنا، حجزوا مياه تكفي العالم كله.

وأكدت المصادر، أن الجانب الإثيوبي حاليًا يدرس الموقف وتصريحات مصر الأخيرة وسيجهز ردًا للرد عليها، مؤكدًا أنه في حال استمرار التعنت الإثيوبي ستتوقف الحلول الفنية لمصر وستتدخل جهات أخرى من الدولة لحل الأزمة، مع وجود إجماع على أن "نقطة المياه خط أحمر" ولا يمكن تحمل تبعات جفاف ممتد دون اتفاق قانوني ملزم.