زين تعزّز حضورها في الكرك بافتتاح معرضها الجديد كلياً في الثنيّة

خبرني - افتتحت شركة زين الأردن معرضها الجديد كلياً في منطقة الثنيّة بمحافظة الكرك، لتواصل من خلاله تعزيز قربها من زبائنها ومشتركيها في محافظة الكرك وجنوب المملكة، وتوفير خدماتها وحلولها الرقمية ضمن تجربة عصرية تواكب احتياجاتهم المتنامية، وتتيح لهم الوصول إلى مختلف خدماتها وعروضها بكل سهولة.

ويأتي افتتاح زين لمعرضها الجديد كليّاً في محافظة الكرك في إطار جهودها المستمرة لتطوير تجربة زبائنها وتحديث شبكة معارضها، حيث يتميّز المعرض الجديد بمساحته الواسعة التي تتيح خدمة واستقبال عدد أكبر من الزبائن، إلى جانب تصاميمه العصرية وتجهيزاته الحديثة التي توفر بيئة سلسة، بما يواكب التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية.

ويوفر المعرض مختلف خدمات زين التي يحتاجها مشتركوها وزبائنها، والتي تشمل الاشتراك في الخطوط والخدمات المختلفة، وإدارة الحسابات ودفع الفواتير، وخدمات الدعم الفني، إلى جانب الأجهزة الذكية والإكسسوارات وأحدث الحلول والخدمات الرقمية، مع فريق متخصص من موظفي زين لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات الزبائن ومساعدتهم في اختيار الخدمات والحلول التي تلبي احتياجاتهم.

ويأتي افتتاح معرض الثنيّة الجديد بموقعه الجديد ليواصل خدمة زبائن الشركة، إلى جانب معرضيها في منطقتي مؤتة والقصر، بما يوسّع نطاق وصول زبائنها ومشتركيها في المحافظة إلى خدمات الشركة وحلولها، ويوفر لهم خيارات أكثر سهولة ومرونة للحصول على مختلف الخدمات.

كما يعكس افتتاح معرض زين الجديد كلياً في منطقة الثنيّة اهتمام الشركة المتواصل بمحافظة الكرك، وحرصها على تعزيز حضورها وخدماتها في مختلف المحافظات والمجتمعات المحلية، من خلال توفير خدمات اتصالات وحلول رقمية متطورة، إلى جانب الاستثمار في التدريب والتشغيل وتمكين الشباب، حيث كانت قد افتتحت مؤخراً مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في الكرك، بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، كما تضم المحافظة مركز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، والذي يأتي ضمن جهود الشركة في دعم التدريب المهني والتقني بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل، وتزويد الشباب بالمهارات والمعارف العملية في مجال صيانة الأجهزة الخلوية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وتواصل زين تقديم خدماتها من خلال شبكة معارضها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب قنواتها الرقمية التي تتيح للمشتركين إنجاز معاملاتهم والوصول إلى خدمات الشركة بسهولة عبر تطبيق (Zain Jo)، وموقعها الإلكتروني (www.jo.zain.com ) ، ومتجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).