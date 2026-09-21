ضبط حفارتين مخالفتين في القسطل

خبرني - ضبطت كوادر وزارة المياه والري/سلطة المياه، بالتعاون مع مديرية الأمن العام - مديرية شرطة البادية الوسطى - مركز أمن الجيزة، الاثنين، حفارتين مخالفتين في منطقة القسطل جنوب عمّان، ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على مصادر المياه.

وقالت الوزارة إن عملية الضبط جاءت خلال حملة تفتيشية نفذتها كوادر وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار الجهود المستمرة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه.

وأضافت أنه جرى ضبط الحفارتين والمعدات التابعة لهما، وإيداعهما لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعتين، تمهيدا لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق أحكام القانون بحق المخالفين.