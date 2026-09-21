الأردن .. اقتحم صالون نسائي بحثًا عن خطيبته فانتهى به الأمر في السجن

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء شرق عمان بالحبس شهرًا بحق رجل، بعد إدانته بتكسير ممتلكات داخل صالون سيدات، بعدما دخله بحثًا عن فتاة كان قد تقدم لخطبتها.

وبحسب القرار، توجه الرجل إلى الصالون وسأل عن الفتاة، وعندما أُبلغ بعدم وجودها، دفع الباب ودخل، قبل أن يبعثر محتويات المكان ويكسر جهاز رينج لايت مخصص لإضاءة العروس، وجهاز هايدرافيشل لتنظيف البشرة، وجهاز السنفرة، وأرجيلة ألمانية نوع "شيكو".

وأفادت شاهدتان بأن الرجل كان يصرخ ويشتم ويكسر محتويات الصالون، قبل أن تغادره، ليتم إبلاغ صاحبة المكان وحضور دورية أمنية وضبطه.

وخلصت المحكمة بعد إعادة المحاكمة إلى ثبوت ارتكابه جرم إلحاق الضرر بمال الغير، وحكمت عليه بالحبس شهرًا والرسوم، فيما أعلنت عدم مسؤوليته عن جرم إقلاق الراحة العامة، لعدم ثبوت توافر أركانه، ومن بينها أن تكون الضوضاء قد سلبت راحة الأهالي بصورة عامة.