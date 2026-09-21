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الأردنية جود الضروس تحرز فضية الكراتيه في دورة الألعاب الآسيوية باليابان

  • 21 أيلول 2026
  • 15:26
الأردنية جود الضروس تحرز فضية الكراتيه في دورة الألعاب الآسيوية باليابان

خبرني - أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه، جود الضروس، الإثنين، الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، في دورة الألعاب الآسيوية 2026 المقامة في مدينة ناغويا اليابانية.

ويأتي هذا الإنجاز ليزين غلة المنتخب الوطني في البطولة، تزامناً مع تتويج الزميل في المنتخب عبدالرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 67 كغم عقب فوزه على اللاعب الفلسطيني محمود ضيف الله بنتيجة 4-0.

وبهذه النتائج، يواصل المنتخب الوطني للكراتيه تألقه القاري لتعزيز رصيده التاريخي المشرف في الدورات الآسيوية، امتداداً للإنجازات البارزة التي تحققت في النسخة الماضية (هانغتشو 2023) والتي شهدت تتويج جود الضروس بثلاث ميداليات برونزية آنذاك إلى جانب زملائها في المنتخب.

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