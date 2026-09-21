بسبب فيروس كورونا.. لاعب آرسنال السابق مهدد بالسجن 5 سنوات

خبرني - كشفت تقارير إعلامية اليوم، عن تورط نجم نادي آرسنال السابق في أزمة تزوير خاصة بتطعيم فيروس كورونا، والتي قد تؤدي إلى سجنه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ''ذا أتلتيك''، أن مكتب المدعي العام في مدينة لوسرن بسويسرا، قد اتخذ إجراءات قانونية ضد نجم آرسنال السابق وسندرلاند الحالي، جرانيت تشاكا، حيث سيخضع الأخير للتحقيق خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن تشاكا بالفعل صباح اليوم، أنه حصل على شهادة تطعيم مزورة للقاح فيروس كورونا، رغم عدم حصوله على اللقاح نفسه أثناء فترة الوباء عام 2020.

وكتب تشاكا عبر حسابه الرسمي في ''إنستجرام'': ''شهدت الأيام الماضية بعض الحديث عني وشيئًا عن ماضي خاص بي وأريد أن أقول لكم بنفسي، كنت أشعر بالاضطراب حقًا خلال هذا الوقت ولدي بعد التحفظات بشأن لقاح فيروس كوفيد 19، لقد انتابني شعور عميق بعدم الثقة في اللقاح، وسيطرت علي مشاعر الخوف وعدم اليقين".

وأضاف: ''وبناءً على ما شعرت به، حصلت على شهادة تطعيم مزورة بدلاً من السعي للحصول على إجابات لما أشعر به ولما أريد أن أقوله أمام الجميع، واليوم، أدرك بوضوح أن هذا لم يكن التصرف السليم، لقد أخطأت وأنا أعتذر عن ذلك".

وأوضح: ''أتحمل المسئولية بشكل كامل عن هذا القرار، ومستعد للتعامل مع الأمر برمته، وسأتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية".

وأردفت ذا أتلتيك، أن الجهات المعنية تواصلت مع آرسنال وسندرلاند، من أجل معرفة مستجدات وضع تشاكا وما فعله اللاعب.

وذكرت شبكة ''RMC Sport''، أن تشاكا قد يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، بتهمة التزوير، حيث فتحت إجراءات ضد الدولي السويسري.

كما تم استبعاد تشاكا من قائمة منتخب سويسرا خلال فترة التوقف الدولي الجاري، حيث يخوض المنتخب أربع مباريات بدوري الأمم الأوروبية، أمام كل من مقدونيا الشمالية بواقع مباراتين، ومباراة أمام اسكتلندا، وكذلك أمام سلوفينيا.