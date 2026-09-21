خبرني - خلال حفله الأخير، مساء أمس الأحد في أبوظبي، فاجأ المغني المصري أحمد سعد جمهوره بمقاطع طربية ضمت أغنية للمطرب العراقي كاظم الساهر. فيما علق قائلاً: "أنا مش بتاع حزن".

فقد استعرض سعد إمكاناته الطربية والغنائية واستعداد حنجرته لتقديم عدة أشكال من الغناء، حيث قدم لجمهوره جزءاً من أغنية الساهر الشهيرة "ها حبيبي"، حيث تفاعل معه الجمهور وسط صيحات الإعجاب.

وبروحه المرحة المعهودة، قام سعد بممازحة جمهوره أثناء تقديمه أغنية "كوتي"، قائلاً: "أنا مش بتاع حزن.. أنا جيت الدنيا أتبسط وماشي".

كما نشر سعد عبر حسابه على فيسبوك صوراً من حفل أبوظبي. وعلق قائلاً: "بحبكم وبحب أشوفكم دايما وكان يوم جميل أوي.. شكراً لكل اللي كانوا موجودين اتبسطت بوجودي معاكم".

"أغني التفاهة دي إزاي؟"

وقبل أيام، وخلال إحيائه حفل زفاف نجل المطربة اللبنانية جوليا بطرس في لبنان، مازح سعد الفنانة قائلاً: "أغني التفاهة دي إزاي قدامك؟" في إشارة إلى أغنياته الخفيفة الأخيرة ومن بينها أغنية "كوتي" التي أثارت الجدل لدى طرحها.

إلا أن بطرس ردت عليه بالضحك وطلبت منه أداء أغنيته الشهيرة "ابن المحظوظة" وسط أجواء من الضحك والمرح.

"خلاص تبت"

وفي شهر يونيو الماضي، فاجأ سعد جمهوره بنشر مقطع فيديو ظهر خلاله يقص شعره وذقنه، مؤكداً أن هذه الخطوة أتت تعبيراً عن رغبته في تغيير بعض التصرفات التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية. وقال في الفيديو الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل: "خلاص تُبت عن أي حاجة غريبة، ومش هعمل أي حاجة تزعل جمهوري اللي بحبه".

واختتم حديثه مؤكداً أنه لن يغضب الله أبداً، وأنه عرف أن كل شيء ليس حراماً ولكن العرف في المجتمع مهم جداً، في إشارة منه إلى المحافظة على التقاليد في المستقبل.

وكان النجم المصري قد أثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بإطلالة مختلفة خلال حفله الغنائي الضخم الذي أحياه بمدينة الغردقة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. حيث ظهر سعد بإطلالة لافتة اعتمد خلالها قصة شعر جديدة وطقم كاجوال وزين شعر ذقنه بقطع من الإكسسوارات، مرتدياً ملابس جريئة بألوان وتصميمات غير تقليدية، ما جعله حديث الجمهور ، خاصة بعد مشاركته صوراً من الحفل عبر حسابه على "إنستغرام".