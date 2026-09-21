السعودية إطلاق أولى سيارات (سير) العلامة التجارية السعودية لصناعة السيارات

خبرني - أطلقت السعودية، الاثنين، أول سيارة تنتجها شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، في خطوة ضمن مساعيها لتطوير صناعة محلية للسيارات وتنويع قاعدة الاقتصاد بعيدا عن القطاعات التقليدية.

وأطلق سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أول إصدارات الشركة تحت اسم "إكزوبوت"، فيما تتوقع "سير" طرح سبعة إصدارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل "إكزوبوت" فئتي السيدان والدفع الرباعي، على أن تتبعها إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وأنظمة دفع متنوعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ومن المقرر إنتاج جميع سيارات الشركة في مجمع "سير" الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتتوقع الشركة أن تسهم بأكثر من 30 مليار ريال سعودي، ما يعادل نحو 8 مليارات دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، إضافة إلى تحسين الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال، أي قرابة 21 مليار دولار، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.

وقال ولي العهد السعودي إن إطلاق أولى سيارات "سير" يمثل خطوة في بناء منظومة صناعية مستدامة وتطوير قطاع صناعة السيارات ليكون رافدا للنمو الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف أن السعودية تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا وعالميا في صناعة السيارات.

وبحسب الإعلان، جرى تصميم وهندسة سيارات "إكزوبوت" محليا، في إطار توجه يستهدف بناء قدرات محلية في قطاع صناعة السيارات.

ويأتي إطلاق السيارة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة محلية متكاملة لصناعة السيارات، في إطار مساعي السعودية لتنويع اقتصادها وتوسيع مساهمة القطاعات الصناعية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق شركة "سير" عام 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، بهدف تطوير المنظومة الصناعية المحلية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص للقطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.