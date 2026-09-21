أحمد العوضي يفتح قلبه: أعيش قصة حب وأحلم بالأبوة

خبرني - كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن تفاصيل جديدة من حياته الشخصية، معلناً أنه يعيش حالياً قصة حب، كما أعرب عن رغبته الكبيرة في أن يصبح أباً ويسمع كلمة "بابا" يوماً ما.

وخلال استضافته في بودكاست "قصتي" مع الإعلامي محمد قيس، عبر منصة "شاشا"، أمس الأحد، قال العوضي: "أعيش قصة حب حالياً، والحب بيحلي، وأتمنى أسمع كلمة بابا".

كما تحدث عن تصوره لدور الأب، موضحاً أنه إذا رُزق بابن فسيحرص على تعليمه التعبير عن مخاوفه ومشاعره بصراحة، أما إذا رُزق بابنة فسيكون أقرب إلى دور الصديق بالنسبة لها.

كذلك تناول، خلال الحوار، نظرته للحب والعلاقات العاطفية، مؤكداً أنه اختبر الحب الحقيقي أكثر من مرة في حياته. وتطرق أيضاً إلى ذكرياته مع والديه ومرحلة طفولته، إضافة إلى حديثه عن علاقته بجمهوره وأثرهم في مسيرته الفنية.

تصريحات السكري تعيد الجدل

تأتي تصريحات العوضي بعد أيام من تفاعل واسع مع تصريحات الفنانة يارا السكري خلال ندوة ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي، أدارها الإعلامي نيشان.

فأثناء الندوة، سأل نيشان العوضي والسكري عن طبيعة العلاقة بينهما، مطالباً إياهما بالاعتراف بحبهما. فردّت الفنانة قائلة إن "أغلبية الثنائيات الناجحة في الوسط الفني كانت تجمعها علاقات عاطفية ومشاعر حب حقيقية"، ما أثار تفاعلاً من الحضور.

وعقب تصريحها، علّق نيشان قائلاً: "تعالوا نحتفل بالحب ونقول مبروك"، قبل أن يوجه التهنئة للثنائي، ما أعاد التكهنات بشأن طبيعة العلاقة بينهما إلى الواجهة.

استعدادات فنية جديدة

على الصعيد الفني، يواصل العوضي التحضير لمسلسله الجديد "سلطان الديب"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2027. ويشارك في العمل عدد من الفنانين، من بينهم سوسن بدر ورانيا يوسف ويارا السكري ولجين خليفة.

ويعد مسلسل "علي كلاي"، الذي عُرض في رمضان 2026، أحدث أعماله الدرامية، بينما ينتظر طرح فيلم "شمشون ودليلة" الذي يشارك في بطولته إلى جانب مي عمر وخالد الصاوي وعصام السقا، وينتمي إلى فئة الأكشن والكوميديا.