الدايت أم الكارديو.. أيهما يحرق الدهون بشكل أسرع؟

خبرني - مع تزايد الاهتمام بخسارة الوزن وحرق الدهون، يبرز سؤال شائع: هل النظام الغذائي أكثر فاعلية، أم أن تمارين الكارديو هي الحل؟

تشير الأدلة العلمية إلى أن كليهما يلعب دورًا مهمًا، لكن النظام الغذائي يظل العامل الأكثر تأثيرًا، بينما تدعم التمارين تحقيق نتائج طويلة الأمد، بحسب تقرير نشره موقع "Verywell health".

كيف يدعم النظام الغذائي حرق الدهون؟

يساهم النظام الغذائي في خسارة الدهون من خلال عدة آليات رئيسية، أبرزها القدرة على خلق عجز في السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة. فخفض استهلاكك اليومي بنحو 400 إلى 500 سعر حراري عبر الطعام يُعد غالبًا أكثر استدامة من محاولة حرق نفس الكمية من خلال التمارين اليومية المكثفة.

كما أن اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين يعزز ما يُعرف بـ"التأثير الحراري للغذاء"، حيث يستهلك الجسم طاقة أكبر أثناء هضم هذه الأطعمة، ما يساعد على زيادة حرق السعرات بشكل طبيعي.

الشعور بالشبع

إلى جانب ذلك، يلعب تناول الخضروات الغنية بالألياف والبروتينات قليلة الدهون دورًا مهمًا في تعزيز الشعور بالشبع، ما يسهل الالتزام بالنظام الغذائي دون الشعور بالحرمان.

ورغم فوائد التمارين، فإن الاعتماد عليها وحدها لمعادلة نظام غذائي غني بالسعرات يعد أمرًا صعبًا، إذ قد يحرق الجري لمدة 30 دقيقة نحو 200 إلى 300 سعر حراري فقط، وهو ما يعادل تقريبًا حفنة من المكسرات.

الكارديو وحرق الدهون

وعلى الصعيد الآخر، تساعد تمارين الكارديو على زيادة إجمالي استهلاك الجسم للطاقة اليومية من خلال حرق السعرات أثناء النشاط البدني. ورغم أنها قد تكون أقل كفاءة من تعديل النظام الغذائي في خلق عجز كبير، فإنها تقدم فوائد مهمة.

من أبرز هذه الفوائد تعزيز ما يُعرف بـ"المرونة الأيضية"، وهي قدرة الجسم على التبديل بين حرق الدهون والكربوهيدرات كمصدر للطاقة.

كما تساهم التمارين المنتظمة في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل تخزين الدهون مع مرور الوقت.

علاوة على ذلك، يمكن للتمارين عالية الشدة أن ترفع معدل حرق السعرات حتى بعد الانتهاء منها، فيما يُعرف بتأثير "الحرق اللاحق".

الخيار الأفضل

تشير الأبحاث إلى أن الجمع بين النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية يمنح أفضل النتائج، خاصة على المدى الطويل. فإلى جانب تسريع فقدان الدهون، يساعد هذا النهج على الحفاظ على الكتلة العضلية، وهو أمر ضروري للحفاظ على معدل حرق مرتفع.

كما يمنح هذا التوازن مرونة أكبر في نمط الحياة، إذ يتيح تناول كميات أكبر قليلًا من الطعام مع الحفاظ على عجز السعرات. إضافة إلى ذلك، تسهم التمارين في تحسين الحالة النفسية وتقليل الأكل العاطفي، ما يدعم الالتزام بالخطة الغذائية.

عوامل أخرى لخسارة الوزن

لا تقتصر خسارة الدهون على النظام الغذائي والتمارين فقط، بل تتأثر بعوامل أخرى تلعب دورًا حاسمًا، مثل تمارين المقاومة التي تساعد على بناء العضلات وزيادة معدل الأيض.

كما أن النوم الجيد لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات يوميًا يساهم في تنظيم هرمونات الجوع والشبع، في حين أن التوتر المزمن وارتفاع هرمون الكورتيزول قد يرتبطان بزيادة تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن.

نصائح علمية لتعزيز حرق الدهون

يعتمد النجاح في خسارة الدهون على تغييرات بسيطة ومستدامة في نمط الحياة. ويُنصح بالتركيز على تناول كميات كافية من البروتين للحفاظ على العضلات وتقليل الشعور بالجوع، إلى جانب زيادة النشاط اليومي البسيط مثل المشي واستخدام السلالم.

كما يساعد شرب الماء قبل الوجبات على تقليل الإفراط في تناول الطعام، في حين يُعد تقليل الأطعمة المصنعة والاعتماد على الأطعمة الطبيعية خطوة أساسية للحفاظ على وزن صحي.

وختاماً، تؤكد الأدلة أن النظام الغذائي هو العامل الحاسم في خسارة الدهون، لكن دمجه مع التمارين الرياضية ونمط حياة متوازن يظل الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق نتائج مستدامة وصحة أفضل.