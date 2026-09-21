احذر ما تفعله يوميًا في مطبخك.. عادات شائعة قد تهدد صحتك

خبرني - قد تبدو طريقة تخزين الطعام أو تسخينه أمرًا بسيطًا، لكنها قد تؤثر بشكل مباشر على صحتك، سواء من حيث التعرض لمواد كيميائية ضارة أو زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء.

ويؤكد خبراء أن إجراء تغييرات بسيطة في عادات المطبخ اليومية يمكن أن يقلل هذه المخاطر بشكل كبير، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".

تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية

يعد استخدام الميكروويف لتسخين الطعام داخل عبوات بلاستيكية من العادات الشائعة، إلا أنه قد يؤدي إلى إطلاق جزيئات دقيقة من البلاستيك داخل الطعام. وتشير أبحاث إلى أن هذه الجزيئات قد تتراكم في الجسم، وقد ترتبط بزيادة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، رغم أن معظم الأدلة لا تزال مستندة إلى دراسات مخبرية وعلى الحيوانات.

وينصح الخبراء باستخدام أوعية زجاجية أو خزفية بدلًا من البلاستيك عند تسخين الطعام لتقليل هذه المخاطر.

العبوات البلاستيكية التالفة أكثر خطورة

تزداد المشكلة مع العبوات القديمة أو المخدوشة، إذ تطلق كميات أكبر من الجزيئات البلاستيكية بسبب تآكل سطحها. لذلك، يُفضل التخلص من أي عبوة تبدو باهتة أو متشققة أو متغيرة الشكل، واستبدالها بخيارات أكثر أمانًا مثل الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

صب الطعام الساخن في البلاستيك

لا يقتصر الخطر على التسخين فقط، بل يمتد إلى وضع الطعام الساخن مباشرة داخل عبوات بلاستيكية. فالحرارة قد تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية مثل "بيسفينول A" (BPA) والفثالات إلى الطعام، وهي مركبات يُعتقد أنها قد تؤثر سلبًا على الصحة.

ولذلك يُنصح بترك الطعام ليبرد قليلًا قبل تخزينه، أو استخدام أوعية غير بلاستيكية.

ترك بقايا الطعام في درجة حرارة الغرفة

ترك الطعام المطهو خارج الثلاجة لفترات طويلة يضعه ضمن ما يُعرف ب"منطقة الخطر"، وهي درجات الحرارة التي تتكاثر فيها البكتيريا بسرعة. ويزيد ذلك من احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي.

ويوصي الخبراء بحفظ بقايا الطعام في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي، أو خلال ساعة واحدة فقط في حال ارتفاع درجة الحرارة المحيطة.

إغلاق الطعام وهو لا يزال ساخنًا

قد يبدو من العملي تغطية الطعام الساخن مباشرة ووضعه في الثلاجة، لكن ذلك يؤدي إلى احتباس البخار، ما يخلق بيئة رطبة ودافئة تساعد على نمو البكتيريا والعفن.

والحل الأفضل هو توزيع الطعام في أوعية مسطحة، وتركه ليبرد قليلًا قبل تغطيته وتخزينه.

إهمال تنظيف أغطية الحاويات

قد تتراكم بقايا الطعام والرطوبة داخل الحلقات المطاطية أو السيليكونية لأغطية العلب، ما يجعلها بيئة مناسبة لنمو العفن والبكتيريا. وينطبق الأمر أيضًا على أجزاء الأجهزة المنزلية مثل الخلاطات.

وينصح بتنظيف هذه الأجزاء بشكل منفصل وتجفيفها جيدًا قبل إعادة تركيبها.

استخدام لوح تقطيع واحد لكل الأطعمة

استخدام نفس لوح التقطيع للخضروات واللحوم النيئة يزيد من خطر انتقال البكتيريا مثل السالمونيلا. إذ يمكن أن تبقى هذه الكائنات الدقيقة في الشقوق والخدوش على سطح اللوح.

ولتقليل المخاطر، يُفضل تخصيص لوح منفصل للحوم وآخر للخضروات والأطعمة الجاهزة، مع تنظيفهما جيدًا بعد الاستخدام.

إذابة اللحوم في درجة حرارة الغرفة

ترك اللحوم أو الدواجن لتذوب في الهواء الطلق قد يبدو خيارًا سريعًا، لكنه يعرّض الطعام لنمو البكتيريا، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة السطح الخارجي.

ويُنصح بدلًا من ذلك بإذابة الطعام داخل الثلاجة، أو باستخدام الميكروويف مع الطهي الفوري، أو وضعه في ماء بارد مع تغيير الماء بانتظام.

تخزين اللحوم النيئة في الأرفف العلوية

حتى عند حفظها في عبوات مغلقة، قد تتسرب سوائل من اللحوم النيئة، ما قد يؤدي إلى تلوث الأطعمة الأخرى في الثلاجة ببكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والليستيريا.

ولذلك، يُفضل دائمًا وضع اللحوم النيئة في الرف السفلي داخل وعاء محكم أو طبق يمنع تسرب السوائل.

في النهاية، تؤكد هذه الإرشادات أن السلامة الغذائية لا تتطلب خطوات معقدة، بل تعتمد على وعي بسيط بعاداتنا اليومية في المطبخ، والتي قد تصنع فارقًا كبيرًا في حماية صحتنا وصحة عائلاتنا.