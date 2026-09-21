منسف العزاء يتحول لمنح جامعية .. مبادرة لافتة في عزاء والدة بشار حوامدة

خبرني - في موقف اجتماعي يحمل رسالة مختلفة، اختارت عائلة الدكتور بشار حوامدة، خلال عزاء والدته، استبدال الوليمة التقليدية بتخصيص قيمتها لصندوق تعليمي بالتعاون مع جمعية آفاق.

وبموجب المبادرة، يخصص الصندوق لتقديم منح تعليمية كاملة للطلبة المستحقين، إلى جانب قروض حسنة دون فوائد تساعد الطلبة على استكمال دراستهم وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم.

وتقدم المبادرة نموذجا مختلفا في التعامل مع مناسبات العزاء، من خلال تحويل ما ينفق عادة على وليمة تنتهي بانتهاء المناسبة إلى دعم يبقى أثره لسنوات، عبر تعليم طالب ومساندة أسرة وفتح باب أمام مستقبل أفضل.

وتحمل الخطوة رسالة إنسانية لافتة مفادها أن أفضل ما يمكن أن يبقى من مناسبة حزينة هو أثر طيب يمتد إلى حياة الآخرين.