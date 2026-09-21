أطعمة تدمر الكلى وتسرّع تطور الأمراض المزمنة

خبرني - أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة لودز الطبية في بولندا أن الأطعمة فائقة المعالجة قد تؤثر سلبا على صحة الكلى وتسرّع من تطور أمراض الكلى المزمنة.

درس الباحثون بيانات حول تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على تطور مرض الكلى المزمن وتفاقمه، وتشمل هذه الأطعمة: المشروبات الغازية المحلاة، والأطباق الجاهزة، والنقانق ومنتجات اللحوم المصنّعة الأخرى، ورقائق البطاطس، والحلويات، والمخبوزات الجاهزة، وبعض أنواع الوجبات السريعة.

وعادة ما تحتوي هذه الأطعمة على كميات كبيرة من الملح والسكر المضاف والدهون المشبعة والمضافات الغذائية، في حين أنها تتميز بانخفاض محتواها من الألياف والعناصر الغذائية المفيدة.

وأظهرت النتائج أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن، وبانخفاض أسرع في معدل الترشيح الكلوي، وبتسارع وتيرة تفاقم المرض لدى المصابين به بالفعل.

ويفترض العلماء أن التأثير السلبي قد يكون مرتبطا بعدة آليات، إذ تسهم هذه الأطعمة في زيادة الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي وارتفاع ضغط الدم واضطراب التمثيل الغذائي، وهي عمليات قد تُلحق تدريجيا ضررا بأنسجة الكلى.

ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن استبدال الأطعمة فائقة المعالجة بأطعمة أقل معالجة، بما في ذلك الخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف، قد يكون أحد الاستراتيجيات لحماية صحة الكلى.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأطعمة فائقة المعالجة قد تزيد خطر الوفاة المبكرة، وتؤثر سلبا على صحة الجهاز العصبي، كما أن تناول الكثير من الوجبات الجاهزة والحبوب السكرية والخبز الأبيض المعالج، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية بما في ذلك السرطان والسكري من النوع الثاني واضطرابات الصحة العقلية.