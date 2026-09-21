حكم قضائي ضد محمد صلاح في بريطانيا

خبرني - ذكرت تقارير صحفية، أن محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي، تم منعه من قيادة السيارات في بريطانيا لمدة 6 أشهر.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإنه تم رصد محمد صلاح وهو يتجاوز السرعة المحددة، في شهر مارس الماضي، أثناء قيادته السيارة.

وأوضح التقرير، أن الشرطة فشلت في التقاط صورة صلاح بسبب السرعة العالية وقتها.

وأشار التقرير إلى، أنه حُكم على أسطورة نادي ليفربول، الذي يلعب الآن لنادي طرابزون سبور التركي، بمنعه من القيادة لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 660 جنيهًا إسترلينيًا، كما أُمر بدفع 120 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم محكمة و264 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض.

وأفاد التقرير، أن هذا الأمر وقع عقب إعلان صلاح، رحيله عن ليفربول، وعدم استكمال عقده مع النادي في الموسم الماضي.

وانضم محمد صلاح، إلى طرابزون سبور، في صفقة تاريخية، بالدوري التركي، حيث يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 20 مليون يورو.

ويتصدر محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف، بعد مرور 6 جولات فقط.

وسجل محمد صلاح، ثلاثية في فوز طرابزون سبور، أمام غالاتا سراي يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري التركي.