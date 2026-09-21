الأردن .. بدء موسم قطف الزيتون الشهر المقبل وسعر تنكة الزيت بين 100 و110 دنانير

خبرني - توقع نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي، بدء موسم قطف ثمار الزيتون منتصف تشرين الأول المقبل، مرجحا أن يتراوح سعر تنكة زيت الزيتون خلال الموسم الحالي بين 100 و110 دنانير.

وقال النجداوي ، الاثنين، إن الموسم الحالي سيكون أفضل من الموسم الماضي بفضل كميات الأمطار التي هطلت على المملكة، متوقعا أن تكون كميات الزيت المنتجة كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، مع إمكانية تحقيق فائض للتصدير، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية في بعض المناطق الشمالية ستسهم في رفع جودة المنتج خلال موسم زيت الزيتون الحالي.

وتأتي التوقعات بتحسن الموسم الجديد بعد تراجع حاد سجله إنتاج زيت الزيتون في الموسم الماضي، إذ أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن إنتاج موسم 2025 بلغ 16.342 ألف طن من الزيت، بانخفاض نسبته 54.4% عن الموسم الذي سبقه، الذي بلغ إنتاجه 35.828 ألف طن، وبأقل بنسبة 34.4% من متوسط الإنتاج خلال الفترة 2012-2024 البالغ 24.923 ألف طن.

وبلغت كمية ثمار الزيتون التي توجهت للعصر في موسم 2025 قرابة 84.154 ألف طن، مقارنة مع 184.903 ألف طن في الموسم الذي سبقه، بحسب نتائج مسح معاصر الزيتون الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وكان انخفاض الإنتاج في الموسم الماضي قد دفع وزارة الزراعة إلى وقف تصدير ثمار الزيتون الأخضر، قبل أن تفتح لاحقا باب استيراد زيت الزيتون لتعويض النقص في الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.

وفي المقابل، قالت وزارة الزراعة أخيرا إن المؤشرات للموسم الحالي مبشرة من حيث الإنتاج والجودة في ظل الموسم المطري، مؤكدة استمرار الإجراءات الرامية إلى تنظيم سوق زيت الزيتون وتغطية احتياجات السوق المحلية، مع السماح بالتصدير للمحافظة على الأسواق التقليدية للمنتج الأردني.

وبدأت الوزارة، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، التحضيرات لتنفيذ المسح الإحصائي لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون للموسم الجديد، الذي سيشمل جميع معاصر الزيتون في المملكة، على أن تجري متابعة بيانات الإنتاج أسبوعيا خلال الموسم.

كما وضعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خطة استباقية لموسم زيت الزيتون 2026/2027، تتضمن تتبع الزيت وضمان سلامته في مختلف مراحل سلسلة التداول، من المصدر وحتى وصوله إلى المستهلك.