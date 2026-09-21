وزارة الشباب تطلق الدورة الرابعة لجائزة الحسين للعمل التطوعي - رابط

خبرني - أعلن وزير الشباب، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، رائد العدوان،الاثنين، عن إطلاق أعمال الدورة الرابعة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وفتح باب الترشح للجائزة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة الحسين للشباب بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأمين عام وزارة الشباب رئيس لجنة ادارة الجائزة دكتور مازن ابو بقر والممثل الإقليمي لمنظمة اليونيسف مارك روبين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، ولجنة الإدارة ولجنة التحكيم وممثلي المؤسسات الوطنية والشبابية وعدد من الفائزين في الدورات السابقة.

وأكد الدكتور العدوان، خلال كلمة ألقاها، إن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي التي أطلقها سمو ولي العهد في العام 2021 احتفالا باليوم الدولي للمتطوعين، وبشراكة مع مؤسسة ولي العهد ومنظمة اليونيسف، تعد أسمى جائزة وطنية تقديرية تمنح في مجال العمل التطوعي، تهدف إلى تشجيع الأعمال التطوعية، وتوجيه الطاقات نحوها وترسيخ قيم العمل التطوعي وثقافته وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات وتكريم أصحاب الأعمال التطوعية المتميزة ذات الأثر الإيجابي.

وبين أن الدورة الرابعة للجائزة جاءت بعد تنفيذ 3 دورات شهدت مشاركة أكثر من 47 ألف متقدم بمختلف فئات الجائزة ومجالاتها، وسلسلة من التحضيرات التي شملت تعديل نظام الجائزة بما يحقق مأسسة عمل الجائزة وتعزيز نظام الحوكمة وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع الخبرات المتراكمة للدورات الثلاث وتطوير أدواتها وآلياتها بما يخدم أهدافها الوطنية ويعزز استقلالية عملية التقييم وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل جميع المقيمين على أرض المملكة.

وأشار العدوان إلى أن الجائزة لم تكن يوماً مجرد تكريم، وإنما هي اعتراف بالأثر وتقدير للجهد واحتفاء بالنماذج التي جعلت من خدمة الناس سبيلاً للبناء، ومن المبادرة عنواناً للمسؤولية، ومن العطاء ممارسة تسهم في خدمة المجتمع.

وأضاف إن الجائزة تفتح أبوابها لكل أردني وأردنية، ولكل مقيم على أرض المملكة، ممن يسهم بوقته وجهده وخبرته في خدمة المجتمع، مؤكداً أن العمل التطوعي يجسد قيماً أردنية راسخة في التكافل والتعاضد ومساعدة الآخرين.

ولفت إلى أن الجائزة ترتكز عى قياس الأثر وتوثق قصص المتطوعين وتجاربهم وتبرز النماذج التي استطاعت أن تحول الانتماء إلى عمل والمبادرة إلى أثر والعطاء إلى قيمة مستدامة في المجتمع، مؤكدا على أهمية مواصلة دعم العمل التطوعي، وتقدير أصحاب المبادرات والأعمال التطوعية، وتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع الأردني.

يذكر أن رؤية جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ورسالتها تتمثل بالتميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشروعاتهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير المتميزين ونشر قصص نجاحهم.

كما ترتكز فلسفة الجائزة على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في التقدير والتحفيز وإذكاء روح المنافسة الفردية والمؤسسية، لتقديم الأعمال التطوعية وتعميم تجارب الأعمال التطوعية المتميزة.

وتقوم جائزة ولي العهد للعمل التطوعي على مبادئ العطاء والريادة والابتكار وتكافؤ الفرص والمساواة والمسؤولية المجتمعية والشفافية والاستدامة والتحفيز.

ويمكن التقدم للجائزة من خلال فئاتها الأربع وهي: فئة أفضل عمل تطوعي فردي متميز، فئة أفضل فريق عمل تطوعي متميز، فئة أفضل مشروع تطوعي متميز (المسؤولية المجتمعية) للمؤسسات الربحية، وفئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات غير الربحية.

وتتمثل مجالات العمل التطوعي للتقديم للجائزة في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية أوالتدريبية والرياضة والفنية والثقافية إضافة إلى البيئية والسياحية ومجال الريادة والابتكار.

وتستمر عملية التسجيل في الجائزة حتى نهاية شهر تشرين ثاني المقبل، حيث سيتبعها عملية تقييم طلبات الترشح لنيل الجائزة ضمن 3 مراحل تتضمن الفرز الأولى والتقييم المكتبي والتقييم الميداني، وصولا إلى ترشيح أفضل الأعمال التطوعية المتقدمة التي حققت معايير نموذج الجائزة القائمة على محاور التخطيط للمبادرة التطوعية والتنفيذ واستمرارية الأعمال التطوعية والأثر والنتائج.

ويتنافس المترشحون لنيل الجائزة على 12 جائزة لأفضل الأعمال التطوعية حيث ستمنح الجائزة للمراكز الثلاثة الأولى ضمن كل فئة، كما ستمنح شهادة مشاركة لجميع المتقدمين للأعمال التطوعية تقديرا لجهودهم المبذولة في مجال العمل التطوعي.

ويمكن للراغبين بالتقدم للجائزة الدخول إلى الموقع الرسمي للجائزة www.alhusseinvolunteeraward.jo والاطلاع على الدليل الإرشادي المخصص لكل فئة وشروط الترشح والوثائق المطلوبة.

وسبقت انطلاق أعمال الدورة الرابعة جلسات تدريبية وتعريفية لسفراء الجائزة وضباط الارتباط من المؤسسات والجهات الشريكة، تضمنت التعريف بالجائزة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وفئاتها، إلى جانب توضيح شروط المشاركة وآلية التقدم للجائزة.

وسيعقب إطلاق التسجيل مواصلة إقامة الجلسات التعريفية والتدريبية بالجائزة في جميع محافظات المملكة، بمشاركة العديد من المؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.