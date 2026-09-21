استخبارات إسرائيل ترصد حدثا استثنائيا يتعلق بالجيش المصري

خبرني - رصدت مصادر استخباراتية إسرائيلية بدء مصر في استلام دفعة جديدة من مروحيات شينوك الأمريكية المتطورة ضمن صفقة ضخمة تعزز قدراتها اللوجستية والعسكرية وتثير اهتمام ومخاوف تل أبيب.

وقالت مجلة "إسرائيل ديفينس" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي إن مصر بدأت في استلام 12 مروحية جديدة من طراز شينوك CH-47F.

وتم تسليم المروحية الأولى للقوات الجوية المصرية وعرضها في معرض طيران بالعلمين.

وأوضحت أن المروحية الأولى سلمت في شهر مايو والثانية في يونيو، بينما تنتظر أربع مروحيات أخرى في ميناء الإسكندرية مرحلة التجميع ضمن صفقة إجمالية تبلغ قيمتها 426 مليون دولار لـ 12 مروحية شينوك.

وأضافت المجلة العبرية أن بيانات التسليم تشير إلى أن الصفقة لا تقتصر على عرض طائرة جديدة فحسب، بل تتضمن عملية تدريجية لنقل المروحيات وتهيئتها للخدمة في القوات الجوية المصرية.

ولفتت إلى أن بعض المروحيات سلمت بالفعل بينما أخرى في مراحل مختلفة نحو التشغيل.

وأكدت أن عرض المروحية في معرض طيران يجسد الانتقال من مرحلة العقد إلى التسليم الفعلي ويبرز أن العملية تتم على عدة دفعات.

وأوضحت أن وجود أربع مروحيات في ميناء الإسكندرية يدل على أن التسليم يشمل مراحل تجميع وتهيئة وليس مجرد نقل رسمي للطائرات إلى مصر.

وأشارت إلى أن مجلة EDR Magazine كانت قد ذكرت أن مصر اشترت 18 مروحية شينوك في عام 1981 وهي مروحيات أصبحت قديمة الآن. وعلى هذا الأساس يُقدر أن الحكومة المصرية قد تطلب مروحيات إضافية تتجاوز الـ 12 مروحية التي هي قيد التسليم حاليا.

وشرحت أن هذا التقدير يستند إلى الحاجة لاستبدال المروحيات القديمة وحجم الصفقة الحالية، رغم أن المصدر لم يذكر طلبا إضافيا تم توقيعه بالفعل. مما يعني أن تسليم النموذج الجديد قد يندرج في إطار أوسع لتحديث قدرات النقل الجوي المصرية دون تحديد حجمه المستقبلي حتى الآن، لتصبح مصر أول دولة في شمال أفريقيا تشغل مروحيات شينوك من الطراز الحديثF.

في سياق متصل، ذكرت المجلة أن المغرب كان يشغل مروحيات من طرازات قديمة خرجت من الخدمة في عام 2010. وأن الفرق بين النموذج الجديد والطرازات التي شغلت في الماضي يتجلى في الأنظمة والهيكل كما أوضح متحدث باسم شركة بوينغ.

وبحسب قوله فإن طرازات F من مروحيات شينوك تتميز بهيكل جسم جديد ومحركات معززة من نوع ليكومينغ. حيث إن جميع المقاعد في المروحية مقاومة للتحطم والأنظمة الإلكترونية رقمية لتحل محل المعدات التناظرية.

وتحلق مروحيات شينوك طراز F حاليا في جيوش الولايات المتحدة وهولندا وتركيا واليونان وكندا وإيطاليا وإسبانيا وسنغافورة والسعودية والإمارات. وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام إسرائيلي متواصل بقدرات التسليح المصري ومراقبة أي تحديثات في الترسانة العسكرية المصرية.

وتعكس هذه الصفقة استمرار التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن، في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى تقييم تأثير هذه المنظومات الحديثة على موازين القوى الإقليمية ومدى توافقها مع بنود معاهدة السلام التي تنظم الوجود العسكري في سيناء والمناطق الحدودية.