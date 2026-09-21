البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس 

خبرني - في إطار التزامه المتواصل بدعم الحركة الرياضية والشبابية في المملكة، قدّم البنك الأردني الكويتي الدعم للنسخة الثانية من بطولة الأردن المفتوحة للتنس، التي نظمها الاتحاد الأردني للتنس خلال الفترة من 11 إلى 19 أيلول، في مقره بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة واسعة من اللاعبين والفرق المحلية بما يقارب 250 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات والأعمار.

وشهدت البطولة مواجهات قوية ومستويات فنية لافتة عكست الاهتمام المتنامي برياضة التنس في المملكة، وأتاحت للمشاركين فرصة قيّمة لتعزيز خبراتهم التنافسية وصقل مهاراتهم ضمن أجواء رياضية حماسية.

ويأتي دعم البنك الأردني الكويتي للبطولة انطلاقاً من شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأردني للتنس وحرصه على مساندة قطاعي الرياضة والشباب، والمساهمة في توفير منصات تنافسية تتيح للمواهب الأردنية الواعدة تنمية قدراتها، فضلاً عن تنويع دعمه للرياضات الفردية والجماعية وترسيخ ثقافة الإنجاز والتميز في المجتمع.

وأكد البنك أن دعم النسخة الثانية من بطولة الأردن المفتوحة للتنس تعكس حرصه على توفير بيئة تنافسية محفزة للاعبين والمواهب المحلية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الرياضة يمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان، لما تسهم به من ترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والسعي إلى التميز، ولا سيما لدى الشباب.

