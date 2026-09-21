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توفيت والدتها في الحادث .. مناشدة لإجلاء آخر مصابة أردنية بحادث نويبع إلى الأردن

  • 21 أيلول 2026
  • 14:05
توفيت والدتها في الحادث مناشدة لإجلاء آخر مصابة أردنية بحادث نويبع إلى الأردن
اسراء الدسوقي

خبرني - ناشدت أسرة المواطنة الأردنية إسراء أحمد الدسوقي الجهات الرسمية، العمل على تسهيل نقلها من مصر إلى الأردن لاستكمال علاجها، بعد إصابتها في حادث السير الذي وقع على طريق نويبع – دهب في الثاني من أيلول، وأودى بحياة والدتها و9 أردنيين آخرين وأصاب 11 آخرين.

ولا تزال إسراء، وهي قابلة قانونية في مستشفى الرويشد الحكومي، تتلقى العلاج في مستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما نقلت طائرة إخلاء جوي تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني 10 مصابين إلى الأردن، وبقيت إسراء في مصر بسبب حالتها الطبية.

وبحسب أسرتها، فإن حالتها الصحية مستقرة حاليًا، لكنها تعاني من كسر في الحوض وإصابة في اليد تحد من حركتها، وتحتاج إلى علاج وتأهيل لفترة طويلة، مشيرة إلى أن بعض مراحل العلاج المطلوبة لا تُجرى لها حاليًا في المستشفى المصري.

وطالبت الأسرة بتنسيق إخلائها طبيًا إلى الأردن في أقرب وقت، لاستكمال علاجها وتأهيلها بين أفراد عائلتها، خاصة بعد فقدان والدتها في الحادث ذاته.

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