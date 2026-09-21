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عودة رحلات الطيران الأوروبية ومنخفضة التكاليف إلى الأردن

  • 21 أيلول 2026
  • 13:56
عودة رحلات الطيران الأوروبية ومنخفضة التكاليف إلى الأردن
طائرة تابعة لشركة ويز إير الهنغارية للطيران منخفض الكلفة

خبرني  - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، بدء استئناف شركات الطيران الأوروبية رحلاتها المنتظمة من وإلى الأردن، في خطوة تعكس عودة النشاط إلى حركة النقل الجوي الدولي في المملكة.

وقال إن شركة "ويز إير" الهنغارية ستدشن عودة الرحلات الأوروبية بتسيير أولى رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من الثلاثاء 22 أيلول، بواقع رحلتين أسبوعيا، بعد انقطاع دام عدة أشهر.

وأوضح أن الرحلة الأولى ستصل بمعدل حمولة مرتفع من المسافرين، بما يعكس الطلب على السفر إلى الأردن، ويدعم الحركة السياحية والتجارية.

وتتبع "ويز إير" شركة "ريان إير"، التي من المقرر أن تستأنف عملياتها التشغيلية اعتبارا من نهاية تشرين الأول المقبل، لتربط الأردن بأربع وجهات أوروبية رئيسية، بما يسهم في توسيع شبكة الربط الجوي وتوفير خيارات سفر متعددة ومنخفضة التكاليف.

وأشار الفرجات إلى أن عودة الناقلات الأوروبية جاءت نتيجة للجهود والمفاوضات الفنية التي قادتها الهيئة مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، والتي أفضت إلى رفع اسم الأردن من نشرة معلومات منطقة النزاع التي تصدرها الوكالة دوريا، وإلغاء توصيتها لشركات الطيران الأوروبية بعدم السفر إلى الأردن، والاكتفاء بإجراء تقييم للمخاطر قبل التشغيل.

وأكد التزام الهيئة بمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين وشركات الطيران العالمية لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي، واستقطاب مزيد من الخطوط الجوية العالمية إلى مطارات المملكة خلال الفترة المقبلة.

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