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وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني

  • 21 أيلول 2026
  • 13:50
وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني
صورة لمؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني

أعلنت قناة الإخبارية السعودية (رسمية) اليوم الاثنين وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل مدني عن عمر ناهز (51 عاما).

وكان الشيخ إبراهيم المدني أحد مؤذني المسجد الحرام البالغ عددهم 24 مؤذنا أساسيا يتناوب 6 منهم يوميا على رفع الأذان للصلوات الخمس وأذان الفجر، وعُرف بأذان الفجر وأداء تكبيرات العيد، وبمهمة "التبليغ" خلف الإمام في المسجد الحرام.

وشهدت المنصات تداول وسم باسم الشيخ إبراهيم المدني، نشر من خلاله مغردون مقاطع من أذانه وتكبيراته في المسجد الحرام، مستذكرين مسيرته في خدمة الأذان داخل الحرم المكي.

كما أعاد مغردون نشر لقاء سابق للشيخ المدني ضمن بودكاست "أشرقت"، تحدث فيه عن أول أذان رفعه في المسجد الحرام، وقال إنه بكى حين رأى الطائفين حول الكعبة وهم يسمعون صوته، متسائلا "من أنا حتى يرتفع صوتي في هذا المكان الطاهر؟"، كما شرح الفرق بين المدرستين المكية والمدنية في أداء الأذان.

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