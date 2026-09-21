السير تتعامل مع 5000 رسالة وصلت عبر خدمة الإبلاغ عن مخالفة من خلال سند

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تعاملوا وخلال عشرة أيام فقط مع (5000) رسالة وبلاغ وصل عبر خدمة "الإبلاغ عن مخالفة" عبر تطبيق سند .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرت متابعة تلك الرسائل والبلاغات كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بكل جدية وحزم لما كان لها من الأثر الكبير في تعزيز السلامة المرورية ومساعدة رقباء السير والعاملين في الإدارات المرورية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واذ تشكر مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين على تجاوبهم في رصد الممارسات المرورية الخطيرة والمخالفة لقانون السير، والتي شكلت إقلاقاً للراحة العامة والسلامة المرورية، إضافة للملاحظات والاقتراحات ذات البعد المروري.

مؤكدًا أنّ إدارة السير والإدارات المرورية مستمرة بالتعامل مع كافة البلاغات الواردة بجدية ومهنية عالية مع الحفاظ على سرية بيانات المُبلغ ، وتشير إلى أنها مستمرة في التواصل مع كافة الإخوة المواطنين بما يضمن الشراكة المجتمعية الفعّالة التي تصب في تعزيز البيئة المرورية الآمنة.