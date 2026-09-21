العمل: حوافز للمستثمرين في معان والكرك والطفيلة لزيادة تشغيل الأردنيين

خبرني - أوضحت وزارة العمل آلية استفادة المستثمرين في المدن الصناعية بمحافظات معان والكرك والطفيلة من الحوافز الحكومية المخصصة لدعم التشغيل، مؤكدة أن هذه الحوافز تهدف إلى زيادة تشغيل الأردنيين وتوفير فرص عمل مستدامة في هذه المحافظات.

وقالت مديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة، هديل العبداللات، إن المستثمرين في مدينة معان الصناعية يمكنهم التقدم للحصول على حوافز دعم أجور العاملين لمدة 3 سنوات، التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك من خلال شركة تطوير معان، وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة لآلية الفروع الإنتاجية.

وأشارت العبداللات إلى أن الدعم التشغيلي للفروع الإنتاجية والمدن الصناعية في الكرك والطفيلة ومعان يستهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء هذه المحافظات، وتحفيز الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي فيها، ضمن منظومة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة لهذه المناطق.

وتتضمن آلية دعم الفروع الإنتاجية حزمة من الحوافز للمنشآت والعاملين، تشمل دعم نصف الحد الأدنى للأجور لكل عامل مستفيد، وتغطية بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي بقيمة 25 دينارا شهريا لكل منهما، إلى جانب إمكانية استفادة المشاريع القائمة من حوافز البرنامج الوطني للتشغيل وفقا لشروطه، بما يدعم استدامة فرص العمل والتوسع في التشغيل.