انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين .. اليكم الاسعار الجديدة

خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بواقع 60 قرشا، وعيار 21 بواقع 50 قرشا، وعيار 18 بواقع 40 قرشا، مقارنة مع التسعيرة السابقة، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة الصباحية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين، 88.4 دينار لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 84.4 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة، 101.3 و78.3 دينار على الترتيب.