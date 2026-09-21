الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة من 23 إلى 25 أيلول ويلتقي ترمب

خبرني - أكدت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، أن الرئيس شي جينبينغ سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبحث العلاقات بين البلدين وقضايا دولية.

وقالت الوزارة في بيان إن شي، تلبية لدعوة ترمب، سيزور الولايات المتحدة من 23 إلى 25 أيلول.

وقال المتحدث باسم الوزارة غو جياكون إن الرئيسين سيجريان "تبادلا معمقا لوجهات النظر بشأن القضايا الكبرى المتعلقة بالعلاقات الصينية الأميركية والسلام والتنمية العالميين".

وأضاف أن الصين "ستعمل مع الولايات المتحدة على إثراء جوهر علاقة الاستقرار الاستراتيجي البناء بين البلدين، وتعزيز الحوار والتعاون، وإدارة الخلافات بشكل مناسب".

وأعلنت واشنطن أن رئيسي أكبر اقتصادين في العالم سيلتقيان هذا الأسبوع في محاولة لخفض التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا والقضايا الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب نظيره الصيني في قاعدة إندروز الجوية الأربعاء، على أن يعقدا اجتماعا في اليوم التالي.

وكان نائب الرئيس الصيني في استقبال ترمب لدى وصوله إلى بكين في زيارة دولة خلال أيار الماضي.

وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأحد: "سأناقش معه كل شيء تقريبا".

وتأتي الزيارة في وقت تشكل الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين مصدر قلق دولي، بالتزامن مع تصاعد التوترات بشأن تايوان.

وعلى الرغم من التزام البلدين هدنة جمركية لنحو عام، لم يتوصلا بعد إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم التجارية.

وفي السياق ذاته، يجري نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين هي ليفنغ محادثات في الولايات المتحدة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، حيث ناقش الجانبان في اجتماعهما الأول الأحد إنشاء قناة اتصال بشأن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما تلقي الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة مع إيران بظلالها على العلاقات الصينية الأميركية، في وقت تسعى بكين إلى تجنب العقوبات الأميركية المفروضة على الدول التي تتعامل مع طهران، فيما أفادت تقارير بأن الصين زودت إيران بمعلومات استخبارية لشن ضربة على القوات الأميركية.