شركس: نتطلع لشراكة اقتصادية ومصرفية أوسع مع سورية

خبرني - أكد محافظ البنك المركزي ، عادل شركس، أن تعافي الاقتصاد السوري وازدهاره يحظى باهتمام مباشر من الأردن، انطلاقاً من المصالح الاقتصادية المشتركة والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن نجاح مسار التعافي في سورية من شأنه أن يسهم في إعادة تنشيط حركة التجارة والنقل والعبور، وتعزيز ترابط الأسواق وسلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجاباً على سوريا ومحيطها العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشركس خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سورية ، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في عمّان يومي 21 و22 أيلول الجاري، تحت عنوان: "الشراكة الاقتصادية والمصرفية العربية نحو دعم التنمية والاستثمار في سورية ".

وقال شركس إن الأردن وسورية يرتبطان بمصالح اقتصادية متبادلة تجعل من دعم تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز قدرته على استعادة نشاطه الاقتصادي أولوية تحظى باهتمام مشترك، مؤكداً أن دعم تعافي سورية يمثل مسؤولية عربية مشتركة، وفي الوقت ذاته مصلحة اقتصادية متبادلة، لما يمكن أن يترتب عليه من آثار إيجابية على التجارة والاستثمار والنقل والروابط الاقتصادية بين سوريا والدول العربية.

وأشار إلى أن أهمية هذه المرحلة تتجاوز العلاقات الثنائية، في ظل ما تفرضه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية من حاجة متزايدة إلى تعزيز التعاون العربي بوصفه خياراً استراتيجياً لرفع قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحولات، وتوسيع مجالات التعاون بينها، والاستفادة من الموارد والخبرات والفرص المتاحة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الشركس أن القطاع المصرفي الأردني يمتلك خبرات فنية ومؤسسية متراكمة، إلى جانب شبكة واسعة من العلاقات المصرفية، يمكن توظيفها في دعم التعاون الاقتصادي والمصرفي مع سورية ، ولا سيما في مجالات تمويل التجارة، وتطوير قنوات المدفوعات والتحويلات، وتبادل الخبرات في الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب الخدمات المالية الرقمية. وأوضح أن التعاون بين البنكين المركزيين والمؤسسات المالية والمصرفية المعنية يمكن أن يوفر إطاراً عملياً لتطوير هذه المجالات، بما يسهم في تيسير حركة التجارة والمدفوعات وتعزيز الروابط المالية بين البلدين، وذلك ضمن الأطر التشريعية والرقابية المعمول بها في كل دولة.

وأكد الشركس أن الأردن يتطلع إلى أن يشكل التعاون مع سورية بداية لمسار أوسع من الشراكة الاقتصادية والمصرفية العربية، تتكامل فيه أدوار المصارف والمؤسسات المالية والمستثمرين، وتلتقي فيه الخبرات مع الموارد والفرص، بما يدعم جهود التنمية والاستثمار ويسهم في بناء روابط اقتصادية أكثر استدامة بين سورية ومحيطها العربي.

هذا يشهد المؤتمر، مشاركة واسعة من كبار المصرفيين والمستثمرين وأصحاب الشركات، إلى جانب ممثلين عن الصناديق والمؤسسات المالية العربية والتنموية المهتمة بالسوق السورية.