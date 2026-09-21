وظيفة لثلاثة.. وثلاثة بلا وظيفة! معادلة الظلم 

ثلاثة رواتب.. ثلاثة مقاعد.. ثلاثة مناصب حكومية.. لرجل واحد!

وثلاثة شباب.. بثلاث شهادات جامعية.. بثلاث ملفات في ديوان الخدمة. سابقا. او الدوائر الحكومية. بلا وظيفة!

أهلا بكم في معادلة المحسوبية الظالمة، معادلة الازدواج الوظيفي المحرمة التي أصبحت علناً وبشكل فج.

نعرفهم بالاسم.. نراهم كل يوم. موظف في مديرية حكومية صباحاً، وعضو لجنة مساءً، ومستشار في مشروع ثالث بآخر الأسبوع، ومدرب في مركز رابع، ومحاضر في الخامس! خمس وظائف حكومية لشخص واحد، كلها برواتب وحوافز ومكافآت ومياومات، والسبب؟ لأنه مدعوم.. لأنه ابن فلان.. لأنه محسوب على فلان.. لأن الواسطة تفتح له الباب والقلب والخزنة.

في المقابل، تجد ابن جرش، ابن المخيم، ابن سوف، ابن برما، ابن المعراض..ابن الجنوب.. يحمل البكالوريوس، والماجستير أحياناً، وملفه في ديوان الخدمة او مؤسسات اخرى، اصفرّ من الانتظار، لا يجد أجرة باص ليذهب لمقابلة عمل! لا يجد ثمن طباعة سيرته الذاتية من شدة الفقر! يطرق الباب فيقال له: "لا يوجد شاغر.. تعال بعدين.. الوضع صعب".

أي وضع صعب وأنتم تعطون الرجل الواحد ثلاث وظائف حكومية؟

يا سادة، هذه ليست شطارة، هذه سرقة مقننة. عندما تعطي شخصاً واحداً ثلاث وظائف، فأنت لا تكرمه، أنت تسرق وظيفتين من شابين آخرين سيموتان جوعاً. أنت تصنع بطالة متعمدة. أنت تقتل الانتماء.

كيف لموظف حكومي أن يعمل في ثلاث دوائر حكومية بنفس التوقيت؟ كيف يبصم في مكانين بنفس الساعة؟ كيف يقبض من موازنة الدولة ثلاث مرات بينما زميله المتعطل لا يقبض مرة واحدة منذ خمس سنوات؟ أين ديوان المحاسبة؟ أين هيئة النزاهة؟ أين الجهات المسؤولة الذي يرى ويسمع؟

المصيبة أنهم يبررونها.. يقولون "خبرة.. كفاءة.. حاجة العمل". أي كفاءة هذه التي تحتاجك في ثلاث مؤسسات بنفس الوقت؟ هل أنت سوبرمان؟ أم أن البلد خلت من الرجال؟

الحقيقة المرة هي أن هذه هي المحسوبية بأبشع صورها. هذا هو الشر الصغير الذي يلد الفساد الكبير. شاب يرى أن الوظائف توزع بالواسطة، وأن الازدواج الوظيفي مسموح للمدعومين، فماذا تنتظرون منه؟ أن يحب المجتمع؟ أن ينتمي لمجتمعه؟ أنتم من تقتلون انتماءه كل يوم.

جرش فيها آلاف المتعطلين بشهادات ممتازة، مهندسون ومحامون ومعلمون وممرضون يبيعون القهوة على الإشارات.،و هناك عشرة أشخاص يحتلون أكثر من وظيفة!

هذه معادلة سيئة.. معادلة غير عادلة.. معادلة ستنفجر.

الحل ليس مستحيلاً.. الحل قرار واحد:

أي موظف حكومي يشغل وظيفة ثانية حكومية بمكافأة أو راتب، يجب أن يخيّر: إما هذه أو تلك. وأعطوا الفرصة الثانية لشاب عاطل عن العمل. طبقوا القانون.. ممنوع الجمع بين وظيفتين حكوميتين.

افتحوا ملفات الازدواج الوظيفي .. وستكتشفون المعضله.