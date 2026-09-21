جامعة عمان العربية تنظم يوماً طبياً مجانياً لتعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع

خبرني - ضمن توجهات جامعة عمان العربية لتعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية المجانية لمنتسبي الجامعة وأفراد المجتمع المحلي، افتتح الأستاذ الدكتور اسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية مندوباً عن الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة فعاليات "اليوم الطبي المجاني" الذي أقيم على مدار (3) أيام، بالتعاون مع جمعية المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية (UMR)، بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة، والمركز الصحي في الجامعة، وذلك بحضور كلٌ من: السيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة، والدكتور فادي الدعدول مدير المركز الصحي، إلى جانب كادر المركز الصحي، وعمادة شؤون الطلبة.

وبهذا الصدد أكد الدكتور يامين على أهمية هذه المبادرة في تجسيد الدور المجتمعي لجامعة عمان العربية، وتعزيز إسهاماتها في دعم المبادرات الصحية والإنسانية الهادفة إلى خدمة الطلبة والعاملين وأفراد المجتمع المحلي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على مواصلة دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في توفير الرعاية الصحية وتعزيز الوعي الصحي، كما عبّر عن تقديره للجهود التي بذلها الأطباء والكوادر الطبية المشاركة، مثمنًا ما قدموه من خدمات واستشارات طبية للمراجعين، وما أبدوه من تعاون وجهود أسهمت في إنجاح فعاليات الأيام الطبية.

وشهدت فعاليات اليوم الطبي إقبالًا واسعًا من أفراد المجتمع المحلي ومنتسبي الجامعة، حيث استفاد أكثر من (520) مراجعاً من الخدمات والاستشارات الطبية المقدمة على مدار (3) أيام، وشارك في تقديم هذه الخدمات نخبة من أطباء الطوارئ وطب الأسرة من الولايات المتحدة الامريكية، الذين قدموا للمراجعين الاستشارات الطبية في عدد من المجالات والتخصصات، إلى جانب التوجيهات والإرشادات الصحية اللازمة، بما يتناسب مع طبيعة الحالات واحتياجات المراجعين.

من جانبه أكد الدكتور بن طريف على أهمية هذه المبادرات في تعزيز جسور التواصل بين جامعة عمان العربية والمجتمع المحلي، وتوفير خدمات صحية نوعية ومجانية للمستفيدين، مشيرةً إلى حرص عمادة شؤون الطلبة على دعم وتنفيذ الأنشطة والمبادرات التي تعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتسهم في نشر الوعي الصحي وترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى الطلبة وأفراد المجتمع.

بدوره أكد الدكتور الدعدول على أن تنظيم اليوم الطبي المجاني يأتي في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز خدماتها الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المركز الصحي تولّى الإشراف على تنظيم فعاليات الأيام الطبية واستقبال المراجعين وتنسيق تقديم الاستشارات الطبية، مما أسهم في توفير بيئة مناسبة للاستفادة من الخدمات المقدمة، وأعرب الدعدول عن تقديره للأطباء والكوادر الطبية المشاركة، ولجمعية المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية وعمادة شؤون الطلبة، على تعاونهم وجهودهم التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الصحية والمجتمعية.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الطبي ضمن نهج جامعة عمان العربية في تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الصحية والإنسانية، إلى جانب توفير المبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع وتقديم الرعاية والتوعية الصحية للمستفيدين.