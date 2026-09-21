الطفيلة تسجل أدنى قيمة للقروض المصرفية بين المحافظات

خبرني - سجلت محافظة الطفيلة أدنى قيمة للتسهيلات والقروض المصرفية على مستوى المحافظات خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 150 مليون دينار.

وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات والقروض المقدمة للأفراد 14.508 مليار دينار في الربع الثاني من 2026، بارتفاع بنحو 200 مليون دينار مقارنة بالربع الأول، وبنحو 353 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني من 2025.

وارتفع عدد القروض بشكل طفيف خلال الربع الثاني إلى 1.658 مليون قرض، مقارنة بـ1.655 مليون في الربع الأول و1.629 مليون في الربع الثاني من العام الماضي.

وبحسب التوزيع الجندري للمقترضين والحاصلين على تسهيلات من الجهاز المصرفي المحلي، استحوذ الذكور على نحو 80% من إجمالي التسهيلات، بقيمة 11.592 مليار دينار، مقابل 2.916 مليار دينار للإناث.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذت العاصمة عمان على الحصة الأكبر من إجمالي التسهيلات والقروض، بقيمة 30.548 مليار دينار من أصل 37.148 مليار دينار.