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وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026

  • 21 أيلول 2026
  • 12:17
وزارة الداخلية 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، أبرز مؤشرات وإحصائيات الخدمات الإلكترونية المقدمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 17 أيلول 2026.

وبحسب الوزارة، بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة 52 خدمة، فيما شكلت الطلبات الإلكترونية 92.92% من إجمالي الطلبات، مقارنة بالطلبات التقليدية "اليدوية".

وبلغ إجمالي الطلبات الإلكترونية 467097 طلبا، منها 396772 طلبا للأفراد و70325 طلبا للمؤسسات، فيما وصل عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية إلى 673078 مستفيدا.

كما بلغ عدد التأشيرات الإلكترونية 412429 تأشيرة، في حين وصل عدد الحسابات الإلكترونية المسجلة إلى 142705 حسابات.

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