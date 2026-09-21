آل الغرايبة يشكرون المعزين بوفاة العقيد المتقاعد حمدان عليان غرايبة

خبرني - تقدمت زوجة وأبناء الفقيد حمدان عليان غرايبة وآل الغرايبة، بجزيل الشكر والامتنان إلى أبناء الأردن، على ما أحاطوهم به من مشاعر المحبة والمواساة، من خلال حضور مراسم الدفن وبيت العزاء أو التواصل معهم عبر الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، إثر وفاة فقيدهم العقيد المتقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حمدان عليان غرايبة.

وعبروا عن خالص شكرهم وامتنانهم إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتفضلهما بانتداب رئيس الديوان الملكي لتقديم واجب العزاء، مؤكدين أن هذه اللفتة كان لها أطيب الأثر في نفوسهم وخففت من مصابهم.

وقالوا إن فقيدهم، حتى في رحيله، ترك لهم درسًا في المحبة واللطف، مشيرين إلى أن ما سمعوه من مواقف وقصص عن أعمال الخير والمواقف الإنسانية التي قدمها الفقيد خلال حياته أسهم في التخفيف من وقع مصابهم.

وقدموا الشكر إلى رفاق السلاح من منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية ودائرة المخابرات العامة، من العاملين والمتقاعدين، إضافة إلى القوى السياسية والحزبية وأصدقاء الفقيد.

كما أعربوا عن تقديرهم لأهالي بلدة حوارة، مؤكدين أنهم كانوا خير الأهل والسند لهم في مصابهم.

ووجهت أسرة الفقيد الشكر إلى إدارة وأطباء وممرضي والعاملين في الخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان، لما قدموه من رعاية واهتمام للفقيد خلال رحلة علاجه الطويلة.

واختتمت الأسرة شكرها بالقول: "شكر الله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء".