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كم سيكون سعر تنكة الزيت في الأردن هذا الموسم؟

  • 21 أيلول 2026
  • 11:31
كم سيكون سعر تنكة الزيت في الأردن هذا الموسم

خبرني - رجّح نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي أن يدور سعر تنكة زيت الزيتون في الأردن خلال الموسم الحالي حول 100 دينار، مع توقعات بموسم جيد وواعد من حيث الإنتاج.

وقال النجداوي، في تصريحات إذاعية، إن أسعار زيت الزيتون تخضع لمعادلة العرض والطلب، متوقعًا أن تبقى قريبة من مستويات الموسم الماضي.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبشر بإنتاج جيد في عدد من مناطق المملكة، لا سيما في الشمال والوسط، ومن بينها السلط وعجلون، إلى جانب المناطق الصحراوية.

وأكد النجداوي أن حجم الإنتاج المتوقع سيكون كافيًا لتغطية احتياجات السوق المحلية خلال الموسم، في ضوء المؤشرات الإيجابية المسجلة حتى الآن.

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