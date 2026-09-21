جامعة اليرموك تكرم الطالبة أميرة الطاهات لحفظها القرآن الكريم

خبرني - كرّم رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، الطالبة أميرة الطاهات من قسم علم النفس الإرشادي والتربوي في كلية العلوم التربوية، تقديراً لحفظها القرآن الكريم كاملاً، وحصولها على الإجازة في قراءة القرآن الكريم وإقرائه.

وأشاد الشرايري بما حققته الطاهات، معرباً عن فخر الجامعة واعتزازها بها بوصفها أنموذجاً مشرفاً في التميز والجد والاجتهاد.

وأكد اهتمام جامعة اليرموك بطلبتها المتميزين، وحرصها على دعمهم ورعايتهم وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق المزيد من النجاح والإبداع.

من جانبها، شكرت الطاهات رئيس الجامعة على هذا التكريم، مثمنة حرص الجامعة على متابعة طلبتها ورعايتهم، وتوفير البيئة الجامعية المحفزة لهم.