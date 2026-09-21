الجغبير يدعو الهيئة العامة للتصويت في انتخابات غرفة صناعة عمان

خبرني- دعا المهندس فتحي الجغبير اعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان الى المشاركة في انتخابات غرفة صناعة عمان، والتي ستقام يوم السبت الموافق 3 تشرين اول القادم في مبنى الغرفة.

وأكد الجغبير اهمية حضور منتسبي الغرفة لاجتماع الهيئة العامة للغرفة المقرر في نفس يوم اجراء الانتخابات، للمشاركة في هذه العملية التي ستفرز مجلسا قادرا على خدمة القطاع الصناعي والدفاع عن قضاياه.

وثمن الجغبير جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، لانجاز كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لانجاح العملية الانتخابية وخروجها بصورة تليق بالقطاع الصناعي الأردني، مثمنا الجهود التي تقوم بها اللجنة المكلفة من الهيئة المستقلة للانتخاب بالاشراف على العملية الانتخابية للغرف الصناعية، من خلال التنسيق مع ادارات الغرف والاجتماعات المتواصلة وتدقيق القوائم.