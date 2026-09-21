العمل: 9 أيام عمل متبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

خبرني - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود الاثنين، أنه تبقى 9 أيام عمل فعلية من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي وتنتهي مع نهاية دوام 2026/9/30.

وأشار في بيان صحفي إلى أن دوام مديريات العمل يستمر يومياً حتى الساعة الخامسة مساءً بما فيها أيام السبت.

وأهاب بأصحاب العمل في كافة القطاعات بمن فيهم أصحاب المنازل بتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم تجنباً لوضع إشارة "التسفير" لكل عامل أو عاملة منزل على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل وتحرير مخالفة لا تقل قيمتها عن 800 دينار لصاحب العمل عن كل عامل يتم ضبطه يعمل لديه بشكل مخالف لأحكام القانون.