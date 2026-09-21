وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم... أبرز محطات مسيرته

خبرني - نعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

وقال محمد بن راشد في تدوينة عبر منصة "إكس": "رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد"، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وأحبابه الصبر والسلوان.



من هو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم؟

الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم هو الشقيق الأصغر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والابن الرابع والأصغر لحاكم دبي الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وُلد عام 1950.

تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية "ساندهيرست"، ثم التحق بالقيادة العسكرية للمنطقة الوسطى في دبي، وتولى لاحقاً قيادتها.

وشغل الشيخ أحمد بن راشد عدداً من المناصب في المجالات الأمنية والاقتصادية والرياضية، من بينها نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام، كما ترأس مجموعة A.R.M. Holding ونادي الوصل الرياضي.



من "الزمالك" إلى نادي الوصل

ارتبط اسم الشيخ أحمد بن راشد بتاريخ نادي الوصل، الذي تأسس عام 1960 باسم "الزمالك" في منزل صغير بمنطقة زعبيل. وانتقل النادي لاحقاً إلى بيت الشيخة مديّة بنت سلطان، تحت رعاية الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم.

وطلب أحد أعضاء الفريق آنذاك من الشيخ أحمد بن راشد تولي رئاسة النادي، فرحّب بالفكرة. وتولى رئاسة النادي، الذي أصبح لاحقاً "الوصل"، ولعب دوراً في تطويره ودعم مختلف الرياضات في الإمارات.



من الوصل إلى الرياضات البحرية

لم يقتصر اهتمام الشيخ أحمد بن راشد على كرة القدم، إذ كان من أبرز المساهمين في إنشاء وإطلاق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتولى رئاسته عند تأسيسه عام 1988. وأصبح النادي لاحقاً أول نادٍ من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ينضم إلى الاتحاد الدولي للرياضات المائية (UIM)، كما ارتبط اسمه ببدايات تأسيس فريق "الفيكتوري تيم" عام 1989.



شغف بسباقات الخيل

كان الشيخ أحمد بن راشد أيضاً من الشخصيات البارزة في مجال سباقات الخيل في الإمارات. وفي عام 1982، حقق أول فوز بارز له عندما فاز حصانه "وصل" بسباق الألف غينيس الأيرلندي.

وفي أوائل التسعينيات، أسس مضمار جبل علي بهدف دعم سباقات الخيل في الإمارات، كما أطلق مركز "العاديات" ومركز دبي لسباق الخيل لدعم هذه الرياضة وتطويرها.