مخالفة مسلكية لطبيب أردني تحجب عنه الزيادة السنوية لـ3 سنوات

خبرني - قرر المجلس التأديبي في وزارة الصحة إيقاع عقوبة (حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات) بحق طبيب، إثر مخالفات مسلكية مسندة إليه.

وقال القرار الغيابي القابل للطعن لدى المحكمة الادارية والصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠، : سنداً للبينات المقدمة في الدعوى التأديبية والتي لم يثبت ما يدحضها أو يدخل الشك والريبة لقناعة المجلس حولها، وعملا بأحكام المادة (٦٧/د) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤ وتعديلاته إدانة المشتكى عليه تأديبيا (الطبيب. ع) بالمخالفات المسلكية المسندة إليه، وعملا بأحكام المادة (٦٨/أ/٥) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤ وتعديلاته إيقاع عقوبة (حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات بحقه قراراً غيابياً قابلاً للطعن لدى المحكمة الادارية صدر بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠