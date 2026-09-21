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فراء الدببة على رؤس حرس الملك يثير أزمة في بريطانيا

  • 21 أيلول 2026
  • 11:00
فراء الدببة على رؤس حرس الملك يثير أزمة في بريطانيا

خبرني - دعت منظمة "بيتا" بدعم من 18 نائبا بريطانيا وعضو في مجلس اللوردات، إلى استبدال فراء الدببة الطبيعي في قبعات حرس الملك بفراء صناعي.
وجددت المنظمة المدافعة عن حقوق الحيوان،  دعوتها إلى إنهاء استخدام فراء الدببة الطبيعي في القبعات الشهيرة التي يرتديها حرس الملك، واستبداله بفراء صناعي.

وقال الموقعون على رسالة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع لوك بولارد إن استمرار استخدام فراء الدببة الكندية "لا يمكن تبريره"، ولا يواكب المعايير الأخلاقية المعاصرة، مطالبين بتعليق أي طلبيات جديدة لحين تطوير بديل صناعي مناسب.

وتظهر بيانات حصلت عليها "بيتا" بموجب قوانين حرية المعلومات أن وزارة الدفاع البريطانية اشترت 22 قبعة عام 2024، قبل أن يرتفع العدد إلى 96 قبعة خلال عام 2025. وتقول المنظمة إن الوزارة اشترت 526 قبعة بين 2017 ويوليو/تموز 2024، وهو ما يعني، بحسب تقديرها، مقتل ما لا يقل عن العدد نفسه من الدببة السوداء الكندية، إذ يتطلب صنع كل قبعة جلد دب واحد على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع إنها تؤيد استبدال الفراء الطبيعي ببديل صناعي، لكنها أكدت أن أي نموذج مقترح ينبغي أن ينجح في خمسة اختبارات تتصل بامتصاص المياه ونفاذها، والمظهر، وسرعة الجفاف، وقدرته على مقاومة الانضغاط، مع استعدادها لاستئناف العمل مع "بيتا" لتطوير البديل.

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