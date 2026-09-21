سرعة صلاح تتصدر مشهد رباعية طرابزون

خبرني - لم تكن ليلة محمد صلاح أمام غلطة سراي مجرد مباراة تألق فيها النجم المصري، بل كانت ليلة دخل خلالها تاريخ الدوري التركي من أوسع أبوابه.

صلاح قاد طرابزون سبور السبت الماضي، إلى فوز ساحق على حامل اللقب بنتيجة 4-0، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع الهدف الرابع، ليكون صاحب البصمة المباشرة في جميع أهداف فريقه خلال القمة التي أقيمت السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري التركي.

واللافت أن صلاح أصبح، وفق صحيفة Fotomaç التركية، أول لاعب في تاريخ طرابزون سبور يسجل "هاتريك" أمام غلطة سراي على ملعب الفريق في الدوري التركي.

كما أصبح أول لاعب منذ موسم 2014-2015 يساهم مباشرة في أربعة أهداف خلال مباراة بالدوري أمام غلطة سراي.

ولم يكن تأثيره مقتصرا على الأرقام، إذ جاء الهدف الأول بعد انطلاقة من وسط الملعب، بينما أكمل ثلاثيته في الدقيقة 80 بعد أن قطع أكثر من نصف طول الملعب دون أن يتمكن أي مدافع من إيقافه، وتحديدا خلال الهجمة المرتدة الخاطفة التي قطع فيها مسافة 85 مترا بالكرة، وفق تقرير وكالة رويترز.

أما صحيفة DHA التركية، فأشارت إلى أن صلاح كان صاحب الدور الأبرز في الانتصار، بعدما ساهم مباشرة في الأهداف الأربعة، بينما عادل طرابزون سبور بهذا الفوز أكبر انتصار له على غلطة سراي في تاريخه.

ولم يتوقف أثر ليلة السبت عند المباراة نفسها، إذ رفع صلاح رصيده إلى 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في ست مباريات بالدوري التركي، وفق رويترز وThe National.

وبذلك تحول اللاعب، الذي انضم إلى طرابزون سبور هذا الصيف بعد تسعة أعوام مع ليفربول، سريعا إلى أحد أبرز نجوم المسابقة.

وكانت المباراة أيضا الأولى للمدرب الألماني توماس رايس على رأس الجهاز الفني لطرابزون سبور، الذي أثنى بدوره عقب اللقاء على صلاح، لكنه شدد في الوقت ذاته على الدور الجماعي في صناعة المساحات للنجم المصري.

وقال رايس: "نعرف جودة صلاح وما يستطيع القيام به، ونعرف مدى خطورته عندما تكون الكرة بحوزته، لكن الفريق بأكمله قاتل بشكل مذهل من أجل خلق تلك المساحات له".