5 فنادق في الأردن تُتوّج بجوائز مفاتيح «ميشلان» العالمية لعام 2026

- يضم تصنيف مفاتيح ميشلان لعام 2026 في المملكة الأردنية الهاشمية الآن 10 فنادق منها خمسة فنادق حائزة على مفتاح ميشلان في عمّان والعقبة، جميعها حائزة على مفتاح ميشلان واحد.

- وتتصدر فنادق فور سيزونز عمّان، وسانت ريجيس عمّان، وفيرمونت عمّان، وريتز كارلتون عمّان تصنيف العاصمة، إلى جانب فندق براتوس على ساحل البحر الأحمر في العقبة.

- ويأتي تصنيف الأردن ضمن تصنيف آسيا والشرق الأوسط لعام 2026، الذي يضم الآن 600 فندق حائز على مفتاح ميشلان، في إطار التصنيف العالمي الذي يشمل 2,832 فندقاً حائزاً على مفتاح ميشلان في 79 وجهة حول العالم.



خبرني - كشف دليل ميشلان عن تصنيف الفنادق لعام 2026، المتاح الآن عبر منصات دليل ميشلان، حيث يمكن للمسافرين استكشاف التصنيف الجديد، والتعرف على تصنيف المفتاح الخاص بكل فندق، واستلهام أفكار لإقامتهم المقبلة. وفي الأردن، يضم التصنيف 10 من أرقى المنشآت الفندقية في الأردن، بما يعكس مكانة المملكة كواحدة من الوجهات الصاعدة للضيافة في المنطقة.

ويرى غوندال بولينيك، المدير الدولي لدليل ميشلان، أن نمو تصنيف الفنادق يأتي في مرحلة لافتة بالنسبة للقطاع. وفي ظل توسع حضور الدليل في عالم الضيافة وأنماط الحياة، يشير بولينيك إلى الدور الذي تؤديه الفنادق المستقلة والبوتيكية في دفع عجلة هذا القطاع إلى الأمام.

“يعكس هذا التصنيف العالمي الثاني لمفاتيح ميشلان الزخم الاستثنائي الذي يشهده قطاع الضيافة مجدداً هذا العام. ومع تكريم ما يقارب 470 منشأة جديدة، نشهد ارتقاءً متواصلاً في مستوى العروض المقدمة، مدفوعاً بمشاريع أكثر إبداعاً وطموحاً. وفي مختلف بقاع العالم، يعيد أصحاب الفنادق تصميم تجربة الإقامة عبر مفاهيم أكثر انغماساً وتخصيصاً وثراءً على مستوى التجربة.”

5 فنادق حائزة على مفتاح ميشلان:

يضم تصنيف الأردن لعام 2026 خمسة فنادق حائزة على مفتاح ميشلان، جميعها حائزة على مفتاح ميشلان واحد، وتتوزع بين العاصمة عمّان ومدينة العقبة على ساحل البحر الأحمر.

عمّان:

الفندق تصنيف المفتاح فندق فور سيزونز عمّان مفتاح ميشلان واحد سانت ريجيس عمّان مفتاح ميشلان واحد فيرمونت عمّان مفتاح ميشلان واحد ريتز كارلتون، عمّان مفتاح ميشلان واحد

العقبة:

الفندق تصنيف المفتاح فندق براتوس مفتاح ميشلان واحد

تصنيف 2026 في سياقه: نظرة عالمية وإقليمية

يضم التصنيف العالمي لفنادق دليل ميشلان الآن أكثر من 9,400 فندق، من بينها 2,832 فندقاً حائزاً على مفتاح ميشلان: 155 فندقاً بثلاثة مفاتيح، و657 فندقاً بمفتاحين، و2,020 فندقاً بمفتاح واحد. وقد أُضيف أكثر من 2,200 فندق إلى التصنيف العالمي منذ الإعلان عن مفاتيح ميشلان في أكتوبر 2025.

ويضم تصنيف آسيا والشرق الأوسط لعام 2026 600 فندق حائز على مفتاح ميشلان، من بينها 173 مفتاحاً وترقية جديدة، و34 فندقاً بثلاثة مفاتيح ميشلان. كما يصل تصنيف مفاتيح ميشلان لأول مرة إلى أربع وجهات في المنطقة، هي منغوليا وميانمار وأرمينيا وكازاخستان، في حين يستمر التصنيف المحدَّث في التوسع عبر وجهات من بينها السعودية واليابان والصين والهند وإندونيسيا وجزر المالديف وسنغافورة وفيتنام.

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عن تصنيف فنادق دليل ميشلان

يستند تصنيف فنادق دليل ميشلان إلى عمل مفتشيه، الذين يتنقلون بشكل مجهول ومستقل لاكتشاف الفنادق التي تقدم تجارب استثنائية. ويضم التصنيف مجموعة واسعة من المنشآت، من المعالم التاريخية والفنادق الكبرى إلى الفنادق البوتيكية المستقلة والمنتجعات النائية والافتتاحات الجديدة المبتكرة.

يُعد مفتاح ميشلان التصنيف الفندقي الذي يمنحه دليل ميشلان، وهو يوازي نجمة ميشلان الخاصة بالمطاعم. وقد أُطلق هذا التصنيف في عام 2024 في 15 وجهة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، قبل أن يتوسع لاحقاً ليصبح تصنيفاً عالمياً.

تُمنح الفنادق مفتاحاً واحداً أو مفتاحين أو ثلاثة مفاتيح ميشلان، بحسب مستوى التجربة التي تقدمها:

مفتاح ميشلان واحد: إقامة مميزة للغاية.

مفتاحا ميشلان: إقامة استثنائية.

ثلاثة مفاتيح ميشلان: إقامة خارجة عن المعتاد ومميزة.

عن ميشلان:

تعمل ميشلان على بناء شركة رائدة عالمياً في تصنيع المواد المركبة المتطورة وابتكار التجارب التي تغيّر حياة الناس. وبفضل خبرتها الرائدة في تطوير المواد المتقدمة لأكثر من 130 عاماً، تحتل ميشلان مكانة فريدة تؤهلها لتقديم مساهمات حاسمة في خدمة التقدم البشري وبناء عالم أكثر استدامة. وبالاستفادة من خبرتها العميقة في مركبات البوليمر، تستمر ميشلان في الابتكار لتصنيع إطارات ومكونات عالية الجودة لتطبيقات حيوية في مجالات متنوعة تشمل التنقل والإنشاءات والطيران والطاقة منخفضة الكربون والرعاية الصحية. وتدفع العناية التي تضعها ميشلان في منتجاتها، إلى جانب معرفتها العميقة بعملائها، إلى تقديم أرقى التجارب، بدءاً من الحلول المتصلة القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي للأساطيل المهنية، وصولاً إلى التوصية بأفضل المطاعم والفنادق التي يختارها دليل ميشلان. ويقع المقر الرئيسي لشركة ميشلان في مدينة كليرمون فيران بفرنسا، وتعمل الشركة في 175 دولة، ويعمل بها 122,600 موظف. (www.michelin.com)