جويرية حمدي تعتذر عن تصريحاتها بشأن صراخ المرأة أثناء الولادة وتقرّ بخطئها

خبرني - اعتذرت الفنانة الشابة جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز، عن التصريحات التي نشرتها مؤخرًا وتحدثت خلالها عن فتاوى متداولة بشأن صراخ المرأة أثناء الولادة، وذلك بعد حالة من الجدل والانتقادات التي تعرضت لها عقب نشرها.

جويرية حمدي تعتذر وتوضح موقفها

وقالت جويرية حمدي، في منشور لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بـ فيس بوك، إنها تعتذر عن الفيديو، مؤكدة أنها لن تحاول تبرير موقفها أو البحث عن أعذار لإثبات صحة ما قالته، مشيرة إلى أنها عندما تتحدث مع متابعيها وتشاركهم ما يدور في ذهنها، يكون هدفها التواصل معهم وسماع آرائهم، دون وجود أي نية للإساءة.

وأوضحت جويرية أنها تحدثت عن الموضوع بعدما شعرت بالضيق منه، لافتة إلى أنها رأت أن ما تم تداوله يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي التي تكرم المرأة، ولذلك قررت الحديث عنه، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن الحساب الذي نشر هذه المعلومات غير حقيقي وأن الهدف منه السخرية من الإسلام.

وأضافت: “أنا فعلًا لسه شايفاه، والله ما كنت أعرف إن ده أكونت مش حقيقي، وأنا مش بقول كده عشان ماقولش على نفسي غلطانة، لا أنا غلطانة فعلًا”.

جويرية حمدي: غلطت لأني مااتحريتش الدقة

وأكدت جويرية حمدي أنها أخطأت لسببين، أولهما عدم تحري الدقة والبحث عن حقيقة الحساب والمعلومات التي نشرها قبل الحديث عنها، والثاني أنها كان يجب أن تكون أكثر حرصًا في تناول الموضوع، خاصة أن من بين متابعيها أطفالًا وفتيات صغيرات قد يتأثرن بما تقدمه. مراجع

وقالت إنها ستعمل على عدم تكرار الأمر مرة أخرى، قبل أن توجه رسالة عتاب لمن تعرضوا لها ولأسرتها بالشتائم والإساءة، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يكون الانتقاد في إطار النصيحة والتقويم دون التجريح.

واختتمت جويرية حديثها بالتأكيد على أنها شخص عادي يخطئ ويصيب، وأنها تحاول دائمًا أن تطور من نفسها وتتعلم من أخطائها، مطالبة متابعيها بمساعدتها على التحسن والنصيحة دون الإساءة إليها.