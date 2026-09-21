عطاء بـ 8.7 مليون دينار لإنشاء 4 مدارس أردنية.. أين ستكون؟

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن طرح عطاءات تنفيذ أربعة مشاريع لإنشاء مدارس جديدة في محافظات مادبا والبلقاء وعجلون والعاصمة، بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 8.689 مليون دينار، ضمن المشاريع الممولة من قرض الصندوق الكويتي/المرحلة الثانية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقالت الوزارة إن هذه المشاريع تأتي في إطار الخطط والبرامج الحكومية لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم، وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وانسجاماً مع توجهات الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لإطلاق وتنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية في مختلف محافظات المملكة، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير أبنية مدرسية حديثة تلبي احتياجات الطلبة والكوادر التعليمية.

وتشمل المشاريع إنشاء مدرسة النهضة الثانوية للبنين في محافظة مادبا، بقيمة تقديرية تبلغ 2.4 مليون دينار وفترة تنفيذ 540 يوماً، وبمساحة إجمالية تبلغ 4504 أمتار مربعة، وتتكون من ثلاثة طوابق وتسوية جزئية، وتضم غرفاً صفية ومختبرات وغرفاً إدارية ووحدات صحية وغرف معلمين وصالة متعددة الأغراض، إلى جانب الملاعب والساحات والمرافق والأعمال الخارجية.

كما تشمل إنشاء مدرسة سلحوب الثانوية للبنين في محافظة البلقاء، بقيمة تقديرية تبلغ 2.789 مليون دينار وفترة تنفيذ 540 يوماً، وبمساحة إجمالية تبلغ نحو 4378 متراً مربعاً، وتتكون من ثلاثة طوابق وتسوية جزئية، إضافة إلى مختلف الأعمال المعمارية والمدنية والكهروميكانيكية والمرافق والساحات والملعب والأعمال الخارجية.

وفي محافظة عجلون، طرحت الوزارة عطاء إنشاء مدرسة عبين الأساسية للبنين، بقيمة تقديرية تبلغ 1.9 مليون دينار وفترة تنفيذ 450 يوماً، وبمساحة إجمالية تبلغ 3353 متراً مربعاً، ويتكون المبنى من أربعة طوابق، فيما تشمل الأعمال تحضير الموقع وتنفيذ الأعمال المعمارية والمدنية والكهروميكانيكية، إلى جانب الملعب وساحة الاصطفاف والمواقف والممرات والأسوار والأعمال الخارجية.

وتتضمن المشاريع كذلك إنشاء مدرسة أم الحيران الثانوية للبنين في محافظة العاصمة، بقيمة تقديرية تبلغ 1.6 مليون دينار وفترة تنفيذ 365 يوماً، وبمساحة إجمالية تبلغ نحو 3188 متراً مربعاً موزعة على ثلاثة طوابق، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية والتشطيبات الداخلية والساحات الخارجية ومناطق الاصطفاف ومواقف السيارات والمظلات والممرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأسوار والخزانات.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، في طرح وتنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية وفق الأولويات والاحتياجات المعتمدة، بما يدعم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخطط الحكومة للارتقاء بالبنية التحتية التعليمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة في مختلف محافظات المملكة.