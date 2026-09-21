الاحتلال الإسرائيلي يغلق شوارع وأحياء القدس ويشن حملات اعتقال في الضفة

خبرني - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، فرض إغلاقات في شوارع وأحياء بمدينة القدس المحتلة بالتزامن مع ما يسمى "عيد الغفران"، كما أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف يومي الأحد والاثنين بحجة "الأعياد اليهودية"، وأجبرت موظفي الأوقاف وسدنة الحرم على إخلائه عند الساعة الثانية ظهرا بدلا من الموعد المعتاد عند العاشرة مساء.

ووصف مدير الحرم الإبراهيمي الشريف معتز أبو سنية الإجراء بأنه مخالف للبروتوكولات المعمول بها في الحرم.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين في محافظة جنين، بينهم سيدتان، و5 آخرين في طولكرم، بينهم أسرى محررون، إضافة إلى اعتقالات في القدس والخليل، وسط حملات دهم وتفتيش واسعة.

وفي بلدة بدو شمال غرب القدس، طالت حملة الاعتقالات عشرات الشبان، فيما تواصل قوات الاحتلال احتجاز 53 شابا على الأقل في مركز تحقيق أقامته داخل منزل استولت عليه خلال اقتحام البلدة، بحسب محافظة القدس، بالتزامن مع تفتيش منازل وتخريب محتوياتها والاعتداء بالضرب على فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس وعددا من قرى شمال غرب رام الله، وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت في رام الله الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال يزن رجب برقان، ونصبت حواجز عند مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت طرقا بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي قطاع غزة، أصيب 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في شمال خان يونس، بينهم اثنان في محيط مدينة حمد، فيما أصيب ثالث برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها.